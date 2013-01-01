Ягодная граница

Не многие знают, что за сбор дикоросов вне рамок установленного срока предусмотрен штраф

Естественный отбор

В преддверии начала ягодного сезона любителей даров леса наверняка интересует вопрос урожайности. В последние годы среди обывателей стало складываться мнение, что площадь ягодников в лесу, прежде всего наиболее ценных видов, с каждым годом сокращается. Отсюда и высокие цены на краснику (клоповку) и бруснику. Это утверждение не лишено оснований. По словам заядлых сборщиков дикоросов, им все чаще приходится возвращаться домой с полупустыми лукошками. В то время как еще каких-то лет десять назад по поводу достойного «улова» не возникало никаких сомнений. К сожалению, научных заключений на этот счет нет – практика мониторинга лесов на наличие ягод осталась в прошлом. Тем не менее, составить картину того, что происходит в настоящее время на широких лесных просторах Сахалина, можно на основании мнений специалистов лесничеств и ряда областных профильных ведомств. Высокоурожайных ягодных мест, расположенных относительно недалеко от дорог и населенных пунктов острова, действительно становится меньше. Это результат не только высокого спроса со стороны местного населения, но и природных процессов. Ягодники просто-напросто зарастают молодыми деревьями и кустарниками. Свою лепту вносят и ежегодные искусственные лесопосадки. Для солнцелюбивых красники и брусники это чревато постепенным вымиранием. К слову, как ни кощунственно это звучит, но пожары в лесу, уничтожающие деревья, в то же время способствуют образованию новых плодовитых плантаций.

Штраф вне срока

В 90-х годах представители власти периодически предлагали ввести налог для сборщиков грибов и ягод, но эти инициативы, к счастью, так и остались вне рамок практического применения. Однако чтобы предотвратить варварское уничтожение ягодников, в свое время введена административная ответственность за сбор плодов раньше срока, установленного областным министерством лесного и охотничьего хозяйства. В текущем году, например, собирать краснику в большинстве районов разрешено с 20 августа, на севере острова чуть позже – с 1 сентября. Период для брусники более конкретизирован: на территории Анивского лесничества собирать эту ягоду можно с 20 августа, в Корсаковском – с 1 сентября, в Тымовском – с 10 сентября, а на Курилах – с 15 сентября. Аналогичная периодизация коснулась морошки, голубики, черники, клюквы, малины и других видов ягод, а также шишек кедрового стланика. – Ограничений по объемам не существует, людям разрешено собирать ягоды столько, сколько смогут унести, а вот раньше времени по ягоду идти не стоит, это является правонарушением, за что предусмотрен штраф от 200 до 500 рублей, – предупреждает начальник отдела организации использования лесов областного минлесхоза Оксана Печеркина. – В рамках регионального законодательства наше министерство обязано установить сроки начала заготовки дикорастущих плодов и ягод, что мы ежегодно и делаем. Как выяснилось, нарушений в этой сфере до сих пор не зафиксировано. А может, просто, осуществлять надзор некому. Штатная численность лесничеств, как правило, небольшая, а подконтрольные площади более чем велики. Да и, признаться, немного абсурдным выглядит требование ходить по ягоду строго с такого-то числа. Ведь еще несозревшие плоды кому нужны-то?

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