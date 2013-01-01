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14:30 / Экология / леса / ягоды  

Ягодная граница

Не многие знают, что за сбор дикоросов вне рамок установленного срока предусмотрен штраф

Естественный отбор

В преддверии начала ягодного сезона любителей даров леса наверняка интересует вопрос урожайности. В последние годы среди обывателей стало складываться мнение, что площадь ягодников в лесу, прежде всего наиболее ценных видов, с каждым годом сокращается. Отсюда и высокие цены на краснику (клоповку) и бруснику. Это утверждение не лишено оснований. По словам заядлых сборщиков дикоросов, им все чаще приходится возвращаться домой с полупустыми лукошками. В то время как еще каких-то лет десять назад по поводу достойного «улова» не возникало никаких сомнений.

К сожалению, научных заключений на этот счет нет – практика мониторинга лесов на наличие ягод осталась в прошлом. Тем не менее, составить картину того, что происходит в настоящее время на широких лесных просторах Сахалина, можно на основании мнений специалистов лесничеств и ряда областных профильных ведомств. Высокоурожайных ягодных мест, расположенных относительно недалеко от дорог и населенных пунктов острова, действительно становится меньше. Это результат не только высокого спроса со стороны местного населения, но и природных процессов.

Ягодники просто-напросто зарастают молодыми деревьями и кустарниками. Свою лепту вносят и ежегодные искусственные лесопосадки. Для солнцелюбивых красники и брусники это чревато постепенным вымиранием. К слову, как ни кощунственно это звучит, но пожары в лесу, уничтожающие деревья, в то же время способствуют образованию новых плодовитых плантаций.

Штраф вне срока

В 90-х годах представители власти периодически предлагали ввести налог для сборщиков грибов и ягод, но эти инициативы, к счастью, так и остались вне рамок практического применения. Однако чтобы предотвратить варварское уничтожение ягодников, в свое время введена административная ответственность за сбор плодов раньше срока, установленного областным министерством лесного и охотничьего хозяйства. В текущем году, например, собирать краснику в большинстве районов разрешено с 20 августа, на севере острова чуть позже – с 1 сентября. Период для брусники более конкретизирован: на территории Анивского лесничества собирать эту ягоду можно с 20 августа, в Корсаковском – с 1 сентября, в Тымовском – с 10 сентября, а на Курилах – с 15 сентября. Аналогичная периодизация коснулась морошки, голубики, черники, клюквы, малины и других видов ягод, а также шишек кедрового стланика.

– Ограничений по объемам не существует, людям разрешено собирать ягоды столько, сколько смогут унести, а вот раньше времени по ягоду идти не стоит, это является правонарушением, за что предусмотрен штраф от 200 до 500 рублей, – предупреждает начальник отдела организации использования лесов областного минлесхоза Оксана Печеркина. – В рамках регионального законодательства наше министерство обязано установить сроки начала заготовки дикорастущих плодов и ягод, что мы ежегодно и делаем.

Как выяснилось, нарушений в этой сфере до сих пор не зафиксировано. А может, просто, осуществлять надзор некому. Штатная численность лесничеств, как правило, небольшая, а подконтрольные площади более чем велики. Да и, признаться, немного абсурдным выглядит требование ходить по ягоду строго с такого-то числа. Ведь еще несозревшие плоды кому нужны-то?

Все дальше в лес

Скорее всего, по причине малой штатной численности сегодня не проводится и мониторинг лесных угодий с целью определения количества и урожайности ягодников. В советское время такая работа велась, вспоминают старожилы минлесхоза. Специалисты федеральной службы «Дальлеспроект», филиал которой располагался в Хабаровске, делали обмеры в рамках мероприятий по лесоустройству, и, в том числе, определяли продуктивность ягодников. Вполне возможно, теперь в этом нет необходимости. Ведь, если раньше в каждом районе области функционировали заготконторы, которые принимали у населения папоротник и краснику для экспорта в Японию, то сегодня люди собирают эти дары природы для личного потребления. Либо для реализации внутри региона, что также не запрещено законом.

– Согласно разъяснениям налогового органа области, не подлежат налогообложению доходы физических лиц, полученные от реализации заготовленных ими дикорастущих ягод, орехов, грибов и других пригодных к употреблению в пищу лесных ресурсов, – говорит Оксана Печеркина.

Существенного урона такая деятельность не приносит, уверены специалисты. Несмотря на расширение дорожной сети в регионе и наличие у достаточно большой части населения джипов и квадроциклов, позволяющих проникать все глубже в лес, доподлинно установлено, что человек в силах потребить лишь малую часть ягод и разного вида растений. Большая же часть урожая, даже с учетом естественных потребностей диких животных, так и остается нетронутой. Но это, если учитывать все имеющиеся леса, в том числе труднодоступные и недоступные.

А вот ягодники, расположенные вблизи населенных пунктов и вдоль дорог, опустошаются мгновенно, так как ряды любителей длительных прогулок с коробом на плечах редеют, причем, основательно.

Теги  Леса Ягоды
Автор текста: Николай Рыжань

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