На Сахалине растёт завоз автомобилей

Например, в 2010 году на остров завозили всего по 8 тысяч автомобилей в год.

За пять месяцев этого года паромами на Сахалин доставлено 5347 автомобилей, из них 1160 легковые - цифры сопоставимы с аналогичным периодом прошлого года.

В 2016 году через паромную переправу Ванино - Холмск было перевезено 7790 железнодорожных вагонов, ровно столько же, сколько перевезли годом ранее. За пять месяцев 2017 года по маршруту Ванино - Холмск доставили уже 2988 вагонов, что чуть больше, чем за аналогичный период прошлого года.

На совещании отмечалось, что по метеоусловиям паромы в 2016 году простаивали 23 дня, что почти в два раза меньше, чем годом ранее. Из-за отсутствия железнодорожных вагонов они простояли 35 суток, или 269% к уровню 2015 года.

В этом году паромы стояли из-за плохой погоды девять суток, а из-за отсутствия вагонов – один день.

По данным компании-лидера среди перевозчиков «ТЭК «Дальтранссервис», больше всего через паромную переправу перевозят товаров народного потребления (и оборот их растёт,) а также оборудования, почты, рыбы и морепродуктов – эта статья существенно выросла по итогам года. По результатам 2016 года немного сократились перевозки морской капусты, мяса, яйца, бытовой и тяжёлой техники.

По словам генерального директора «ТЭК «Дальтранссервис» Валерия Веселова, ещё пару лет назад автомобили с Сахалина на материк шли в основном порожняком. Теперь же они всё чаще едут гружёными в обе стороны. С острова везут рыбу и морепродукты, а также отходы: пластик, стеклотару.

В заседании координационного совета приняли участие представители транспортных предприятий Сахалинской области и Хабаровского края. В том числе Сахалинское морское пароходство, Ванинский морской торговый порт, Сахалинавтодор, «Дальтранссервис», «Сахмортэк», «Хабаровскавто».