Юных южносахалинцев начали знакомить с основами баскетбола

На дворовых спортивных площадках Южно-Сахалинска начались физкультурно-оздоровительные занятия для детей с элементами баскетбола.

Как стало известно РИА «Сахалин-Курилы», ноу-хау стало возможным благодаря сотрудничеству Сахалинской федерации баскетбола и муниципального учреждения «Спортивный город». На занятиях новички узнают о правилах и терминах баскетбола, отрабатывают основные навыки игры. Те, кто уже имеет представление о баскетболе, совершенствуются под руководством опытных инструкторов, которые обращают внимание на ошибки и рассказывают о тактических нюансах.

- Приятно наблюдать, как дети из районов, в которых проходят тренировки, увидев организованные занятия сверстников, подключаются к процессу. Наши инструкторы никому не отказывают и рады принять в команду любого, изъявившего желание заниматься. Вполне возможно, что на обычной дворовой площадке из ребенка вырастет настоящая звезда. Хорошим стимулом для новичков станет факт, что стритбол (уличный баскетбол в формате 3х3) включен в программу летних Олимпийских игр 2020 года в Токио, - поделился зампред региональной федерации Антон Лазарев.

Бесплатные занятия в Южно-Сахалинске проходят на двух площадках. Весь инвентарь и оборудование для игры также предоставляются безвозмездно. По словам Антона Лазарева, тренировки продлятся все лето и теплую часть осени до наступления холодов.

- По окончании летней компании лучших детей мы будем рекомендовать для записи в секцию баскетбола ДЮСШ игровых видов спорта Южно-Сахалинска. Еще хочу отметить, что навыки, полученные летом, могут пригодиться и в учебном году. Ведь баскетбол входит в образовательную программу среднего образования. Кроме того, в области регулярно проходят соревнования Школьной баскетбольной лиги «КЭС-Баскет». У ребят есть шанс попасть в сборную команду своей школы и выступать на соревнованиях, - рассказал Антон Лазарев.

Расписание занятий на спортивной площадке в районе школы №21 (ул. Комсомольская, 278):

Дети 7-12 лет: понедельник, среда, пятница с 16:30 до 18:00

Юноши и девушки 12-16 лет: понедельник, среда, пятница с 15:00 до 16:30

Справки по телефонам: 8-962-580-68-28, (4242)26-52-71.

Расписание занятий на спортивной площадке в «Черемушках» (ул. Тихоокеанская, 14а):

Дети 7-12 лет: понедельник, среда, пятница с 18:00 до 19:30

Юноши и девушки 12-16 лет: понедельник, среда, пятница с 18:00 до 19:30

Справки по телефону 8-962-103-42-58.