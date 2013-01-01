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12:59 / Общество / аренда / ипотека  

Сахалинцы смогут выкупать квартиры в арендных домах

Сахалинцы, проживающие в арендных домах не менее полугода, смогут выкупать свои квартиры, используя льготный ипотечный займ.

Как стало известно РИА «Сахалин-Курилы», с такой инициативой выступил губернатор области Олег Кожемяко. По рекомендации главы региона в правила выдачи кредитов на приобретение жилья через ипотечное агентство были внесены некоторые изменения.

Во-первых, увеличился срок, на который может быть заключен договор ипотечного займа как для индивидуального жилищного строительства, так и для жилищно-строительных кооперативов. Теперь он может составлять 20 лет. Лишь при оформлении займа с нулевой процентной ставкой срок составит не более 15 лет. Еще одна приятная новость для заемщиков - отсрочка платежа до окончания строительства жилья.

- Это сделано для снижения финансовой нагрузки на людей, снимающих квартиры в городах. Пока люди ждут окончания нашей стройки, они платят вдвойне – и за аренду жилья, и за ипотеку. Это очень обременительно. Теперь мы будем давать отсрочку платежа до момента ввода жилья в эксплуатацию, на срок не менее одного и не более 12 календарных месяцев, - рассказал руководитель сахалинского ипотечного агентства Геннадий Осипов.

Для того, чтобы воспользоваться услугами агентства, больше не нужно быть участником государственной жилищной программы. Получить ипотечный займ на льготных условиях может любой сахалинец, нуждающийся в улучшении жилищных условий, – при стоимости строительства не выше утвержденных норм.

Подробнее с правилами выдачи ипотечных займов можно ознакомиться по ссылке: http://www.sakhipoteka.ru/assets/files/programma2/3.docx. Обратиться за личной консультацией и задать интересующие вопросы можно по адресу: Южно-Сахалинск, ул. Дзержинского, 40 (офис 610), а также по телефону (4242) 31-25-31.

Теги  Жилье Ипотека Льготы Аренда
Автор фото: Иван Балов

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