В сахалинском дворе появился олень

В Углегорске во дворе дома №2 на улице Красноармейской появился олень. Поделка в натуральную величину очень похожа на настоящего зверя.

Как сообщают «Углегорские новости», Лосяш (так прозвали его местные ребята) появился здесь две недели назад и за это время стал настоящей достопримечательностью. Прохожие фотографируются рядом с ним, а дети гладят его по шёрстке и трогают рога.

— Пусть трогают, только бы не обижали: не ломали и не пытались на него сесть, — говорит автор этого чуда.

Николай Пашкевич трудился над изготовлением масштабной поделки целый месяц. Оставаясь после работы в мастерской, слесарь филиала «Распределительные сети» ОАО «Сахалинэнерго» собирал оленя из подручных материалов: для изготовления туловища сгодился старый восьмидесятилитровый водонагреватель, ноги вытачивал из древесины. На обшивку пошла нутриевая шуба, которую Николаю принесли коллеги. А вот рога у оленя самые что ни на есть настоящие. Когда-то их привёз родственник с севера.

Кстати С тех пор как на пустыре появилась зелёная зона, дворники МУП «ГЖК» почему-то перестали убирать на этой территории мусор и скашивать траву вдоль бордюров

Олень стоит в палисаднике, который супруги Пашкевич разбили на радость всем жителям. За благоустройство придомовой территории Ольга и Николай взялись лет восемь назад. Тогда на этом месте владельцы автомобилей устроили стоянку.

Возрождение зелёной зоны во дворе началось с малого. Сначала появилось несколько молодых рябинок. Чтобы автомобилисты их не сломали, участок оградили старыми автомобильными шинами, которые собирали на свалках, и металлическими клетками с заброшенной птицефермы. С каждым годом двор становился всё краше. Помимо цветов, здесь стали появляться поделки из старого оборудования и другого бросового материала. Так, фарфоровые изоляторы, которые применяют на электроподстанциях, превратились в вазоны, а выброшенный кем-то буй — в забавного колобка с ручками на пружинах. Николай смастерил два флюгера — в виде петушка и дракона, а из старых колёс вырезал двух лебедей. Затем на цветнике поселился деревянный Буратино с длинным носом и красным колпачком на голове. А в прошлом году здесь «вырос» сказочный цветик-семицветик.