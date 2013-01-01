Кожемяко: обучать сахалинских аграриев должны специалисты мирового уровня

В Южно-Сахалинске проходит программный форум партии «Единая Россия» «Повышение качества жизни населения Сахалинской области - приоритет партии».

Для участия в нем прибыла большая группа депутатов Государственной думы, возглавляет делегацию секретарь генсовета ведущей политической силы страны Сергей Неверов.

Форум начался с работы пяти дискуссионных площадок - «Сельское хозяйство», «Благоустройство. Реализация партийного проекта «Городская среда», «Социальная политика», «Развитие предпринимательства» и «Транспортная доступность».

Сергей Неверов вместе с губернатором области Олегом Кожемяко в первую очередь побывали на площадке, касающейся проблем и перспектив островного сельского хозяйства, модератором которой выступила директор совхоза Заречное» член генерального совета партии Валентина Баранская.

Исполняющий обязанности министра сельского хозяйства региона Александр Якуша подробно рассказал о планах развития сельхозпроизводства. О большинстве крупных инвестиционных проектах уже неоднократно сообщалось — это строительство крупных молочно-товарных ферм на юге острова, второй очереди свинокомплекса «Мерси-Агро», реконструкция прицефабрики «Островная» с выходом на производство 120 млн яиц в год, а также развитие бройлерного производства. Кроме того, на севере острова — пока в Поронайском и Тымовском районах - начнется разведение крупного рогатого скота мясных пород.

Однако на пути этих планов уже встают серьезные проблемы. Например, земли северных районов в большинстве своем уже четверть века как заброшены, теперь кормовые угодья необходимо приводить в порядок. Причем опережающими темпами, для чего возможно создать структуры, подобные советской «Сельхозхимии».

— Сейчас всю нагрузку — от повышения плодородия почв до реализации своей продукции несут сами хозяйства, — заметила Баранская. — А это дополнительные затраты, рост себестоимости и цен.

И вторая серьезнейшая проблема — нехватка кадров. На сельхозпредприятия, к фермерам поступает современная техника, все новые инвестиционные проекты реализуются под современные технологии. А кадров для них пока нет.

Да, определенная кадровая программа в области реализуется. Например, пришедшие в агропромышленный сектор молодые специалисты с высшим образованием получают только подъемных 650 тысяч рублей, а с этого года по 375 тысяч рублей получают и специалисты со средним специальным образованием. Но все равно молодежь идет в село неохотно.

Поэтому был поднят вопрос о возрождении советского опыта, когда в школах изучался предмет «Основы профессии», когда каждая сельская школа имела технику и участок земли.

Эту идею поддержал и губернатор. По его мнению, за каждым крупным сельхозпредприятием или сильным фермером должна быть закреплена своя школа. Однако этого явно недостаточно.

- Мы внедряем технологии на уровне мировых стандартов. А значит, необходимо выстроить соответствующую систему обучения. И тут не обойтись без приглашения ученых, преподавателей мирового уровня, чтобы они читали лекции как студентам, так и руководителям сельхозпредприятий, фермерам. Да, для этого потребуются большие деньги. Но будем разговаривать с депутатами, чтобы найти их в бюджете. Другого пути просто нет, - сказал Кожемяко.

С этим согласился и Неверов.

- Мы изучали этот вопрос. Выяснилось, что в вузах Министерства образования и науки на подготовку одного студента тратят 120-130 тысяч рублей в год. А вот в вузах, подведомственных Минсельхозу, — всего 42 тысячи рублей. Естественно, с такими вложениями о каком качестве образования можно говорить? И поднятые сейчас вами вопросы мы, безусловно, будем рассматривать и на федеральном уровне, включим их в программу партии, - заявил секретарь генсовета «Единой России».