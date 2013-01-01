Пикап в Южно-Сахалинске перекрыл тротуар

Он не нашёл ничего лучше, чем припарковаться, взобравшись задней частью машины на тротуар. Причём прямо напротив - за музеем книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» - располагается полупустая стоянка. Но ведь, чтобы поставить туда машину, нужно объехать сквер, а это пять минут драгоценного времени. Да и, не дай бог, придётся ногами идти лишних десять метров. Уж лучше продемонстрировать всем габариты своего авто и возможности высокого клиренса.

Надо отметить, что пешеходам, идущим по этому участку улицы Дзержинского, приходится выбирать: обойти его по оживлённой проезжей части или по газону.

Тротуар – это часть улицы, предназначенная для пешеходов. Парковка автомобилей на тротуарах является нарушением Правил дорожного движения РФ и влечет административную ответственность в соответствии с п. 3, п. 6 ст. 12.19 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Штраф за такое нарушение составляет 1 тыс. рублей.

Кроме того, дополнительно сотрудники ГИБДД могут задержать транспортное средство, поместив его на штрафстоянку (часть 1 статьи 27.13 КоАП). То есть, кроме штрафа, водителю придется оплатить стоимость эвакуации и хранения на штрафстоянке.

РИА «Сахалин-Курилы» запустило проект «SKR против автохамов». О случаях нарушения Правил дорожного движения сообщайте по телефонам редакции: (4242) 46-49-47 и 46-16-27, по эл. почте lenta@skr.su или на whatsapp по номеру 8-914-645-72-33.