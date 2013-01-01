Инфернальное обаяние

Премьерный спектакль «Дракула» в постановке режиссера из Белоруссии завершил 36-й театральный сезон Сахалинского театра кукол

По ту сторону

В свете полной Луны разлетаются летучие мыши. Мертвенно бледные артисты один за другим вышагивают из гроба. Страшно? А от чего же тогда зрительный зал то и дело наполняется смехом? Да потому, что режиссер Олег Жюгжда один из самых известных ужастиков наполнил остроумной иронией и поистине инфернальным обаянием. Сахалинские театралы уже имели счастье встречаться с белорусскими служителями Мельпомены. Два года назад на театральный фестиваль «На островах чудес» Гродненский театр кукол привозил спектакль «Фауст. Сны» в постановке своего главного режиссера Олега Жюгжды. «Фауст», «Пиковая дама», «Вий», теперь «Дракула». Несложно догадаться, что Олег Олегович неравнодушен к мистическому жанру. – В мистике притягательно смакование опасности. Еще она дает возможность заглянуть на ту сторону. Театр кукол – вообще искусство мистическое. Между куклой и артистом, куклой и ее создателем идет обмен тончайшими энергиями, – говорит режиссер-постановщик.

К слову, на Сахалине его любя прозвали «главным укушенным». Наверное, в благодарность за свое обращение. В ипостасях ночных созданий островных кукольников зритель еще не видел. «Дракула» – это настоящий мюзикл. Вживую запели все. Даже те, кто прежде позволял себе высокие ноты только в душе. Помнится, на зимней премьере «Сердце матери» звучали голоса артистов из «Театра пилигримов». Тогда иркутский режиссер Юрий Уткин посетовал: если бы он знал о талантах островной труппы, то песни исполняли бы сами кукольники.

Готический антураж

Театралы все же смогли оценить вокальное мастерство сахалинских артистов, на премьере «Дракулы». Так что не удивляйтесь, если потом еще полдня будете напевать про Трансильванию – «дивное название» да «край очарования». Театральную версию романа Брэма Стокера написала Ирина Павлычева. Музыкальное оформление создал Павел Кондрусевич из Хорватии.

Стильный готический антураж – дело рук художника-постановщика из Гродно Ларисы Микиной-Прободяк. По сцене колесит мрачный, но изысканный катафалк-трансформер. Видеопроекция в один момент переносит зрителя то в величественный замок Дракулы, то на берега туманного Альбиона. Кукольная красота в «Дракуле» тоже особенная. Глаза навыкате, рот от уха до уха… Но какие выходят красавцы! И как очаровательно у созданий ночи загораются красным глаза, гипнотизируя нас, простых смертных. Кукольные артисты напоминают о классике немого кино «Носферату. Симфония ужаса» и мультфильмах Тима Бёртона одновременно. С нескрываемым удовольствием играют эту вампирскую историю «человеческие» актеры. Александр и Марина Маковецкие, Виталий Альбеков и Анастасия Федяй, Людмила Иевлева и Евгений Панихин. Роли девушек Дракулы сыграли, словно протанцевали, Анастасия Тукаева, Евгения Тодика и Анастасия Котова.