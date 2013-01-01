С начала года на Сахалине зарегистрировано 423 наркопреступления

С начала текущего года правоохранительные органы Сахалинской области зарегистрировали 423 наркопреступления.

Статистика была озвучена на брифинге по вопросам наркоситуации в регионе. По информации начальника управления по контролю за оборотом наркотиков островной полиции Анатолия Михеева, 295 из них относятся к тяжким и особо тяжким правонарушениям. 181 преступлений совершены в крупном и особо крупных размерах.

Из незаконного оборота за это время изъято более 19 кг зелья – в том числе 5,5 кг марихуаны, 379 граммов гашиша, около 7 кг гашишного масла.

Предварительно расследовано 205 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, из них 93 тяжких и особо тяжких. К уголовной ответственности привлечено 162 лица, совершивших преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, из них 77 за тяжкие и особо тяжкие преступления, 40 за преступления связанные с незаконным сбытом подконтрольных веществ.

Дурман, по данным полиции, поступает в область с материковой части страны. Наркотиками каннабисной группы Сахалин снабжают преимущественно регионы Дальнего Востока. Характер преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, продолжает отличаться высокой степенью конспирации на всех этапах совершения преступлений. Сбыт осуществляется через посредников, после проведения проверочных встреч. При завозе и пересылке используются подставные лица. Повсеместное распространение получил заказ наркотиков через всемирную сеть Интернет, использование платежных терминалов для оплаты за товар.

Для борьбы с распространением наркотиков полиция проводит постоянные профилактические мероприятия, направленные на привлечение внимания населения к проблемам безопасности, правонарушений, наркомании среди детей и молодёжи, а также на информирование населения о последствиях опасной привычки.

Запланирован второй этап традиционной акции «Сообщи, где торгуют смертью!», которая с каждым годом становится все более популярной среди граждан. В настоящее время в области стартовала оперативно-профилактическая акция «Мак-2017», цель которой – выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств растительного происхождения, а также выявление и ликвидация незаконных посевов и очагов произрастания наркосодержащих растений. Мероприятие проводится в два этапа и будет завершено 30 сентября, информирует пресс-служба регионального управления МВД России.