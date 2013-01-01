Ереван готовит сборную к Зимним играм «Дети Азии» на Сахалине

В Ереване состоялась встреча делегации Международного комитета игр «Дети Азии» и Союза армян Республики Саха (Якутия) во главе с Генеральным секретарем МКИ «Дети Азии» Сергеем Хатылыковым с министром спорта и по делам молодежи Республики Армения Грачья Ростомяном.

В ходе встречи стороны обсудили ряд вопросов, в том числе участие сборных команд в I зимних Играх «Дети Азии» в 2019 году в Южно-Сахалинске и в VII летних Играх в 2020 году в Улан-Баторе. Министр спорта отметил, что всемерно поддерживает цели и задачи данных проектов, направленных не только на развитие детско-юношеского спорта, но и на создание дружеских, культурных и гуманитарных контактов среди подрастающих поколений, и в будущем Армения, хотя и является членом Европейских Олимпийских комитетов, продолжит активно принимать участие в Играх «Дети Азии». К слову, согласно Концепции Игр, Армения, наряду с Азербайджаном, Грузией и Турцией (также членами ЕОК), имеет право на участие, так как территориально расположена на Азиатском континенте.

После встречи с министром состоялась презентация Игр «Дети Азии» для спортивных функционеров, судей и спортсменов республики. Презентацию вел и модерировал заместитель министра Габриэль Казарян, участниками стали руководитель и представители сборной команды, которая официально впервые приняла участие и защищала честь страны на VI Играх в Якутске в 2016 году. Следует отметить, что участие команды стало возможным благодаря слаженной работе армянской диаспоры, которая полностью взяла на себя расходы по проезду, с министерством, подготовившим сильную и дружную команду. Кроме этого, Союз также успешно организовал шефство над сборной в период проведения Игр в Якутске. При этом результаты дебютного участия сборной команды республики довольно высоки – из 22 юных спортсменов по боксу, курашу, самбо, пулевой стрельбе, вольной борьбе, хапсагай, шахматам, художественной гимнастике и дзюдо семеро завоевали призовые места. За вклад в подготовку Союз удостоен официальной благодарности спортведомства.

Как отметили руководители Министерства, хотя на мировой спортивной арене по летним видам спорта Армения всегда выступает на достойном уровне, работы по развитию по зимним видам предстоит еще много. Тем не менее, команда на I зимних Играх «Дети Азии» будет представлена в любом случае. Комитет Игр выражает надежду, что участие сборных команд страны в Играх станет дополнительным импульсом для развития детско-юношеского спорта и в обозримом будущем мировое спортивное сообщество услышит имена новых армянских чемпионов и призеров летних и зимних Олимпиад, всемирных и континентальных чемпионатов и первенств, сообщают в пресс-службе МКИ «Дети Азии».