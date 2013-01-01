Историю униженного медсестрой на Сахалине мальчика расскажут на канале «Россия-1»

Историю полуторагодовалого Германа Рожкова, которого унижала медсестра Макаровской районной больницы, расскажут в программе «Прямой эфир с Борисом Корчевниковым» на канале «Россия-1».

Соответствующее уведомление от продюсера телеканала пришло в адрес министра здравоохранения Сахалинской области Алексея Пака, сообщили корреспонденту РИА «Сахалин-Курилы» в пресс-службе министерства.

История мальчика прогремела на всю страну после того, как по сети разошлось видео, на котором медсестра Макаровской ЦРБ, не скупясь на нецензурные выражения, отчитывала малыша за испачканные штаны. Сразу после огласки медсестра уволилась, теперь в отношении её проверку ведёт макаровский отдел Сахалинского управления Следственного комитета РФ.

Мальчик оказался в инфекционном отделении Макаровской ЦРБ ещё 9 июня, после того как его забрали из неблагополучной семьи. Органы опеки местной администрации подали документы в суд на лишение его матери Анны Рожковой родительских прав.

В тексте обращения продюсера канала говорится: чтобы случившееся не повлияло негативно на репутацию Макаровской районной больницы, необходимо объективное освещение ситуации. Телеканал просит министра дать официальный комментарий о произошедшем, охарактеризовать медсестру как профессионала и человека, а также делегировать на съёмки программы сотрудника макаровской ЦРБ.

Запись эфира состоится 30 июня на киностудии имени Горького.

Семья Анны Рожковой состоит на учёте как находящаяся в социально опасном положении с сентября 2016 года. У Рожковой двое несовершеннолетних детей: кроме Германа, ещё есть шестилетняя дочь Софья Овчинникова, которую сейчас отправили к родному отцу. Женщину уже лишали родительских прав в отношении сына Кирилла, которому сейчас 14 лет. Он находится под опекой родного дяди.

Сейчас, по словам уполномоченного по правам ребёнка в Сахалинской области Любови Устиновской, мальчик вновь попал в макаровскую больницу. Женщина, которая два дня назад взяла к себе Германа под временную опеку, решила отказаться от него из-за давления со стороны прессы.

- Женщина имеет опыт воспитания приёмных детей, она прошла школу приёмных родителей, человек проверенный. Она высказала желание временно взять малыша к себе, живёт недалеко, чтобы мама могла приезжать. За временную опеку человек не получает ничего. После того, как в дом нагрянула пресса, она отказалась от мальчика, дабы не наносить вред ни ему, ни своим домочадцам. Была вынуждена отдать ребёнка обратно, - сказала Устиновская.

Она добавила, что органы опеки действуют в соответствии с законом. Если временную семью найти не удастся, ребёнка отправят в детское учреждение. Дата суда по делу о лишении Анны Рожковой родительских прав ещё не назначена.