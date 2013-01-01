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09:48 / В областной Думе / сироты / жилье  

Право на метры

В Сахалинской области покупка жилья для ребят, оставшихся без родительской опеки, идет по графику, однако иногда возникают сложности

Жилье гарантировано

Ежегодно сахалинские местные власти обеспечивают жильем свыше 200 ребят из числа сирот и оставшихся без попечения родителей. О проблемах, которые возникают при реализации этих дополнительных гарантий, недавно говорили на «правительственном часе» в Сахалинской Думе.

Как рассказала депутатам министр образования Наталья Мурашова, с определенными трудностями при предоставлении жилья сиротам сталкиваются по всей России. Проблемы эти не раз поднимались на различных серьезных совещаниях. И в феврале 2017 года президент Владимир Путин дал поручение российскому правительству: до конца июля этого года внести изменения в федеральные законы, которые предусматривают единый для всей страны порядок формирования списка сирот, ожидающих квартиры. Сейчас это относится к полномочиям субъектов.

На 1 апреля 2017 года в Сахалинской области численность сирот в возрасте от 18 до 23 лет и старше, которые не реализовали свое право на получение жилья, составляла 345 человек. По словам Мурашовой, эти ребята в настоящее время получают профобразование, служат в армии или находятся в местах лишения свободы. Кроме того, в этом списке и те, чье местонахождение неизвестно. Возможна и другая ситуация – человек в очереди стоит, но пока не обращался с заявлением о предоставлении квартиры по договору специализированного найма.

В этом году в органы опеки и попечительства с такими заявлениями обратились 226 человек. К концу первого полугодия потребность возросла до 254 человек. На рост показателя повлияли соответствующие решения суда, а также обращения сирот, вышедших из мест лишения свободы досрочно. Также о своем праве на жилье заявили отчисленные из учебных заведений студенты.

– Мониторинг ситуации не только по Дальнему Востоку, но и по другим российским регионам показывает, что сегодня Сахалинская область в числе субъектов-лидеров, которые активно покупают жилье для сирот не только по решению суда, – отметила министр.

На эти цели предусмотрено свыше 500 млн рублей, из которых 488 млн рублей – средства областного бюджета, остальное – из федерального. На недавнем совещании в Министерстве образования и науки РФ рассматривался вопрос расходования бюджетных средств, и Сахалинская область вошла в тройку регионов, освоивших эти деньги в полном объеме.

Лидеры и аутсайдеры

К середине июня островные муниципалитеты приобрели 102 квартиры для сирот. В районах ситуация складывается по-разному. Среди лидеров – Анивский, Ногликский и Поронайский районы. В числе аутсайдеров – Долинский, Корсаковский, Смирныховский, Тымовский, Углегорский районы, где пока куплено мало квартир. А в Холмске в этом году вообще пока не приобрели ни одной.

Эту работу, по словам Мурашовой, в минобре отслеживают еженедельно. Каждый месяц информация уходит в правительство региона, а раз в квартал – в областную прокуратуру и полпреду президента в ДФО.

Такой мониторинг – не единственный способ контроля ситуации: дважды в год этот вопрос рассматривают на коллегии министерства образования, ежеквартально его обсуждают в режиме видео-конференц-связи с муниципалами. На особом контроле этот вопрос и у губернатора области. Совсем недавно глава региона на очередном совещании поставил достаточно жесткие сроки «отстающим» мэрам – к 1 июля они должны отчитаться о проделанной работе.

Еще одна проблема, актуальная для региона, – отношение сирот к полученному жилью. Зачастую они не проживают в этих квартирах, а сдают их в аренду – как правило, неблагополучным гражданам.

Мурашова сообщила, что судебная практика в отношении сирот старше 23 лет, претендующих на жилье от государства, по России неоднозначная: есть как положительные, так и отрицательные решения. В Сахалинской области на первое полугодие суд удовлетворил требования 12 человек. Отказано было восьми островитянам – как правило, это люди в возрасте примерно 40 лет и выше. Для того чтобы выиграть суд, нужно документально подтвердить статус сироты, с чем порой у них и возникают трудности.

– Сегодня в Сахалинской области квартиры для сирот муниципалитеты приобретают в плановом порядке в соответствии с федеральным и региональным законодательством. Финансовую поддержку органам местного самоуправления правительство региона оказывает в полной мере. То есть, если муниципалитет получает судебное решение и количество ребят в очереди возрастает, то ни разу еще не было отказа в выделении дополнительных средств, – заключила Мурашова.

Соседские жалобы

Во время обсуждения доклада депутат Сергей Бондарев поинтересовался у министра, арендуют ли сиротам, которые уже не живут в детдомах, квартиры на время ожидания своей очереди? По словам Мурашовой, ответственность за это лежит полностью на органах местного самоуправления. Часть ребят на время учебы обустраиваются в общежитиях, другим же должны компенсировать затраты на съемное жилье.

Галина Подойникова озвучила жалобы на неудовлетворительное качество новостроя в Новоалександровске, куда совсем недавно заселили сирот, и спросила, осматривают ли специалисты минобра жилье перед приемкой. Мурашова напомнила, что квартиры покупает муниципалитет, и жилье должно полностью соответствовать требованиям закона. В противном случае, деньги на него выделять не будут.

Также прозвучал вопрос о поведении сирот, которые уже получили квартиры. Для других жильцов такое соседство порой не очень комфортно.

– Самая непростая ситуация с покупкой жилья складывается в областном центре, Холмске, Корсакове. На рынке вторичного жилья такое количество квартир найти проблематично – либо требованиям не соответствует, либо продавец просит много денег, поэтому покупают в новостройках. Да, зачастую складывается так, что несколько сирот могут проживать в одной квартире, а свободное жилье сдавать и зарабатывать на этом. Однако у нас действует постинтернатное сопровождение, через которое с ребятами работают органы опеки, – ответила Мурашова.

Андрей Хапочкин озвучил информацию, поступившую к нему от избирателей. По их сведениям, есть случаи, когда семья идет на аферу – договаривается со знакомыми, чтобы они написали жалобу в органы опеки на ненадлежащее воспитание и содержание ребенка. После этого родителей лишают прав, несовершеннолетнего передают опекунам и благодаря такой махинации впоследствии он получает квартиру.

Министр отметила, что подобных обращений в ведомство не поступало. Однако если ребенок до изъятия из семьи проживал в нормальном жилом помещении, то оно за ним закрепляется. Достигнув совершеннолетия, он вправе претендовать на свою долю в этой квартире.

Депутат и руководитель регионального отделения Союза женщин России Наталья Коршунова в своем выступлении отметила, что в 2013 году в островном регионе стартовал партийный проект «России важен каждый ребенок» и именно с этого времени в области стала улучшаться ситуация с приобретением жилья для сирот. Она добавила, что островной регион является передовым на Дальнем Востоке и в части постинтернатного сопровождения.

Представленный доклад законодатели приняли к сведению и пожелали министерству образования плодотворной работы по обеспечению жильем сирот и в дальнейшем.

Теги  Депутаты Законы Сироты Опека Жилье
Автор текста: Любовь Кондрашова

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