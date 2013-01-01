Совет директоров SASCO возглавил Евгений Темяков

Председателем совета директоров ОАО «Сахалинское морское пароходство» (SASCO) избран Евгений Темяков.

Как стало известно РИА «Сахалин-Курилы», решение принято по итогам голосования на годовом общем собрании акционеров компании. В руководящую структуру одного из крупнейших судоходных компаний России вошли также Наталья Гирнева, Дмитрий Дзюба, Дмитрий Кленов, Аркадий Кукин, Александр Мацук, Вячеслав Шеянов.

SASCO является основным российским каботажным перевозчиком. Его судами осуществляется две трети всех морских каботажных перевозок России. По объему экспортно-импортных перевозок SASCO остается одним из крупнейших на российском Дальнем Востоке. Суда SASCO побывали практически в каждом порту Азиатско-Тихоокеанского региона.