Сахалинцев просят помочь тяжелобольной жительнице Корсакова

Как сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в пресс-службе администрации муниципального образования, матери двоих детей Ирине Молокоедовой в мае 2016 года врачи поставили страшный диагноз – острый миелоидный лейкоз. Позади десятки курсов химиотерапии и, казалось бы, долгожданная ремиссия, но буквально через месяц – ухудшение и очередной приговор медиков о необходимости трансплантации костного мозга.

Сегодня Ирине Молокоедовой жизненно необходима трансплантация стволовых клеток костного мозга, которую могут провести в НИИ ДОГиТ им. Раисы Горбачевой в Санкт-Петербурге при достижении повторной ремиссии. К сожалению, совместимых доноров - родных братьев и сестер - у сахалинки нет. Поэтому ей необходимо обращаться в международный регистр доноров костного мозга. Для запуска механизма активации поиска доноров необходимо 6 тысяч евро и 12 тысяч евро на забор костного мозга у донора. При успешном поиске необходимо найти деньги на доставку трансплантата в Санкт-Петербург. Это обойдется еще в 120 тыс. рублей. Стоимость самой трансплантации в НИИ им. Раисы Горбачевой возможно оплатить по квоте министерства здравоохранения, остальные же средства женщине и ее семье необходимо искать самостоятельно.