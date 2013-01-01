Строительство двух паромов для Сахалина заложили в Хабаровском крае

Строительство двух паромов для Сахалина 29 июня заложили на Амурском судостроительном заводе в Комсомольске-на-Амуре.

Проект осуществляют правительство Сахалинской области и Сахалинское морское пароходство. Стоимость его оценивается в 9,8 млрд рублей. Заказчиком строительства морских паромов выступает Государственная транспортная лизинговая компания.

Согласно контракту, Амурский судостроительный завод до 31 декабря 2019 года должен построить два новых грузопассажирских автомобильно-железнодорожных морских парома для линии Сахалин — материк.

Они будут построены по проекту CNF11CPD: длина составит 131 метр, ширина превысит 20 метров, а максимальные дальность и скорость хода составят 1,5 тысячи миль и 18 узлов соответственно. Для работы в суровых морских условиях Татарского пролива транспорт получит усиленный корпус арктического класса Arc5. Для пассажиров предусмотрены восемь двухместных, 24 четырехместных каюты, а также 88 сидячих мест.

Фракция «Единой России» в Сахалинской областной Думе неоднократно выступала именно за строительство новых судов для обеспечения бесперебойной транспортной схемы с Курильскими островами и на паромной переправе Ванино - Холмск, говорит депутат облдумы Андрей Хапочкин.

- В прошлом году эти вопросы были согласованы с областным правительством и поддержаны главой региона Олегом Кожемяко. В областном бюджете заложены средства и определён региональный оператор, который уже обозначил необходимые условия в техническом задании, и я надеюсь, что скоро эти суда будут спроектированы и построены. Главное, чтобы сахалинцы и курильчане навсегда забыли известную нашу проблему транспортной морской блокады, вызванную нехваткой судов. По крайней мере, региональное отделение партии «Единая Россия» прилагало для решения этой проблемы все силы. Рад, что все у нас получилось. Сейчас слово за проектировщиками и строителями, - сказал Хапочкин.