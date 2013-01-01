Деловые проценты

В начале мероприятия его модератор – заместитель министра экономического развития Сахалинской области Сергей Карпенко – вкратце привел статистические данные, характеризующие деловой климат в островном регионе. А также рассказал о крупных проектах, реализующихся в рамках ТОСЭР и Свободного порта Владивосток и мерах поддержки со стороны региональных властей предпринимательству.

– Сегодня на территории области осуществляют деятельность порядка 27 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса. Каждый третий, занятый в экономике области житель, трудится в этом сегменте, – подчеркнул Сергей Карпенко. – Что касается налогов, то по итогам прошлого года все предприниматели, которые работают по упрощенной системе налогообложения, перечислили в доходную часть консолидированного бюджета Сахалинской области около 4 млрд рублей.

На фоне общих поступлений эта сумма, может и выглядит скромной, тем не менее, по мнению Карпенко, малый бизнес обеспечивает в районах хоть какую-то занятость.

Как бы ни было тяжело сначала организовать, потом вести собственное дело, за последние несколько лет на Сахалине и Курилах количество субъектов малого и среднего бизнеса увеличилось на 24 процента. Оборот малых и средних предприятий вырос на 26 процентов, а налоговые отчисления от их работы – на 30 процентов. В свою очередь за этот же период расходы областной казны на поддержку развития предпринимательства составили более 800 млн рублей, что помогло создать и сохранить более 31 тысячи рабочих мест.

Георгий Карлов, представляющий в Государственной думе Сахалинскую область, высказался относительно функционирования банковской системы в стране. По его мнению, стоимость так называемых длинных денег у нас велика, но это объективная реальность, связанная с уровнем инфляции.

Что касается административных барьеров, которые чиновники все норовят чинить предпринимателям, депутат не склонен сгущать краски. Да, бывают такие случаи, но это не повальное явление.

– На встречах с бизнесменами эта тема всегда поднимается, но когда начинаем заниматься каждым конкретным случаем в отдельности, выясняется, что не все так однозначно. Где-то сам предприниматель не доработал и не оформил должным образом свою заявку, а где-то чиновник чересчур перестраховался и отказал в содействии, – сказал Георгий Карлов.

Он призвал собравшихся решать спорные вопросы в суде, где, как показывает практика, служители Фемиды в большинстве случаев встают на сторону предпринимателей. Да и чиновники, по его признанию, сами не прочь разрешать проблемы через суд, чтобы однозначно быть уверенными в своей правоте при принятии спорных решений.

Депутат областной Думы Владимир Воронцов считает, что за последние 10 лет в островном регионе проведена серьезная работа, которая позволила упорядочить систему взаимодействия власти и бизнеса.

– Тогда еще не существовало системной поддержки, а в администрациях подход был такой: мы даем, допустим, 100 рублей, а спустя год эффективность от такой работы должна составить 110 рублей. То есть бюджеты должны получить некую прибыль. Данный принцип мешал оказывать широкую поддержку малому и среднему предпринимательству, – вспоминает Владимир Воронцов. – Но потом пришли к пониманию, что от малых предпринимателей власти не следует ожидать существенного наполнения бюджета. Тем более, на территории Сахалинской области с ее особенной структурой экономики, где 85 процентов всех доходов обеспечивает нефтегазовый сектор.

По итогам работы секции «Развитие предпринимательства» была сформулирована повестка, с которой кандидаты в депутаты областной Думы от партии «Единая Россия» пойдут на предстоящие выборы. Она заключается в том, что необходимо добиваться снижения процентных ставок по кредитам в финансовых учреждениях страны, повышать кадровый потенциал, бороться с административными барьерами. А также создавать условия для объединения предпринимателей в общественные организации, чтобы они могли эффективно отстаивать интересы своего профессионального сообщества