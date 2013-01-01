На фестивале «Сахалинская рампа-2017» побывали 12 тысяч зрителей

В Чехов-центре подвели итоги работы межрегионального театрального фестиваля «Сахалинская рампа-2017».

По информации организаторов, за 11 дней прошло 42 мероприятия, которые посетили более 12 тысяч зрителей. В Южно-Сахалинск приехали коллективы семи театров из Владивостока, Хабаровска, Омска, Новокузнецка, Санкт-Петербурга, Нюрбы (Якутия) и Саппоро (Япония).

Фестивальная программа получилась насыщенной: всего зрителям представили 16 спектаклей, в том числе и постановки Чехов-центра. Организаторы задействовали разные площадки для показа постановок. Основная часть шла на большой сцене Чехов-центра, сахалинская история «Остров Счастье» начиналась в фойе театра и увлекала зрителей за собой в черный зал, якутская «Шинель» была показана в малой форме (когда и артисты, и зрители располагаются на сцене), моноспектакль-мокьюментари «Живой Маяковский» Новокузнецкого драматического театра прошел в репетиционном зале Чехов-центра. Постановка омичей «Жизнь» была сыграна в настоящем баре арт-пространства «СтрекоZa». После спектаклей проходили зрительские конференции. Вел обсуждения программный директор фестиваля Александр Вислов (Москва), в качестве экспертов выступили театральные критики Мария Наймарк (Санкт-Петербург) и Ольга Галахова (Москва).

Большой популярностью у сахалинцев пользовалась уличная программа «Театр в городе», которая была наполнена концертами, интермедиями, перформансами. Впервые «Сахалинская рампа» объединила областные учреждения культуры: партнерами фестиваля выступили Сахалинская филармония, литературно-художественный музей книги Чехова «Остров Сахалин», колледж искусств, областная универсальная научная библиотека, музейно-мемориальный комплекс «Победа», областной краеведческий музей и Сахалинский зоопарк.

В рамках деловой программы фестиваля состоялась дискуссия «Театр – PRO…». С презентацией «Театр 2.0», посвященной работе в социальных сетях, выступил заместитель генерального директора Сочинского концертно-филармонического объединения Константин Зайнулин. Секретами привлечения в театр молодежной аудитории поделилась руководитель литературно-драматургической части Хабаровского ТЮЗа Анна Шавгарова. Также в рамках театрального фестиваля прошел круглый стол, посвященный проекту партии «Единая Россия» «Театры малых городов». Его провела координатор федерального партийного проекта, директор Чехов-центра Елена Худайбердиева. В работе круглого стола приняли участие члены общественного совета партийного проекта в Сахалинской области, организаторы и гости фестиваля, в том числе представители учреждений культуры, которые выступили партнерами «Сахалинской рампы-2017».

Театральный фестиваль завершился показом спектакля «Город. Женитьба. Гоголь» Санкт-Петербургского государственного академического театра им.Ленсовета. В рамках фестиваля состоялась творческая встреча труппы Чехов-центра с директором Валерием Градковским, главным режиссером Юрием Бутусовым и артистами театра им. Ленсовета.

Уже сегодня началась подготовка к следующему, четвертому по счету, театральному фестивалю «Сахалинская рампа». Он запланирован на июнь 2019 года.