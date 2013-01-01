Сахалинцев приглашают участвовать в проекте «Гордость»

Масштабный интерактивный проект «Гордость» в рамках празднования 70-летия со дня образования Сахалинской области планируется реализовать в регионе.

Как стало известно РИА «Сахалин-Курилы», проект реализуется при поддержке правительства области. По замыслу инициаторов, до конца июня сахалинцы и курильчане могут предложить для голосования объекты, представляющие, по их мнению, важное значение для муниципалитета и региона в целом. Номинации: личности, история и культура, природа, образование, спорт и отдых, промышленность, события и достижения, интересные и необычные факты истории и быта жителей Сахалинской области.

С учетом предложений будет сформирован список достопримечательностей Сахалина и Курил, а затем через онлайн-голосование островитяне выберут самые значимые из них. Материалы об интересных местах, событиях, явлениях, природных, культурных, социальных объектах области будут размещены на специально созданном сайте. Новый ресурс станет инструментом продвижения положительного имиджа региона в интернет-пространстве.

Свои предложения можно присылать на электронный адрес: a.gavrikova@yuzhno-sakh.ru, а также в группу «Город Южно-Сахалинск» в социальной сети Facebook (https://www.facebook.com/yuzhnosakhalinsk/) с пометкой: «Проект «Гордость» до 30 июня включительно.