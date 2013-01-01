Спасатели Сахалина тренировались в ликвидации последствий взрыва газа

29 апреля подразделения МЧС России на территории Сахалинской области были задействованы в комплексной командно-штабной тренировке.

Как стало известно РИА «Сахалин-Курилы», она проводилась под руководством Сибирского регионального центра МЧС России. К тренировке привлекались различные органы исполнительной власти и организации.

Цели учения - совершенствование знаний и практических навыков руководителей, органов управления и сил Сахалинской территориальной подсистемы РСЧС и МЧС России по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, связанной со взрывом бытового газа и восстановлению условий жизнедеятельности населения. Кроме того, спасатели отработали приемы и способы защиты населения, проверили планы действий по предупреждению и ликвидации ЧС.

На первом этапе были отработаны вопросы оповещения и сбора руководящего состава областных спасательных служб, органов местного управления, ведомств. Кроме того, прошло заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности Сахалинской области по оценке обстановки и постановке задач ведомствам и организациям по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. В ходе проведения тренировки осуществлён выход оперативной группы МЧС к месту «взрыва» бытового газа и организована её работа, включая применение беспилотного летательного аппарата. Кроме того, была проверена готовность к выдвижению в зону возможной чрезвычайной ситуации личного состава аэромобильной группировки.

Расчёты Южно-Сахалинского пожарно-спасательного гарнизона осуществляли «тушение» на месте «взрыва», а также эвакуацию жильцов с верхних этажей «повреждённого» здания, после чего спасатели аварийно-спасательного отряда управления по делам ГО и ЧС Южно-Сахалинск передали врачам скорой помощи пострадавших, которые доставили их в медучреждения. В тренировке было задействовано 347 человек и 50 единиц техники, в том числе от МЧС России 222 человека и 22 единицы техники. Все учебные вопросы были отработаны, нарушений требований безопасности не допущено, информирует пресс-служба регионального управления МЧС России.