Минтруд России провел на Сахалине совещание по охране труда

В правительстве Сахалинской области сегодня состоялось выездное совещание Министерства труда и социальной защиты РФ по вопросам охраны труда в регионах Дальнего Востока.

Как стало известно РИА «Сахалин-Курилы», в заседании приняли участие представители служб по труду и занятости восьми дальневосточных субъектов. Они обсудили вопросы совершенствования законодательства об охране труда, реализации государственных программ по улучшению условий и охраны труда, а также изучение передового опыта субъектов.

С приветственным словом к участникам заседания обратился и.о. зампреда регионального правительства Антон Зайцев.

- Безопасность и сохранение здоровья людей, работающих на наших производствах - одна из главных задач, которую перед нами ставит президент Российской Федерации Владимир Путин. И сегодня в зале собрались люди, объединенные общей целью - обеспечить безопасные условия труда работающего населения. Ситуация в сфере труда во многом определяется состоянием экономики. Отмечу, что Сахалинская область сегодня имеет значительные достижения в социально-экономическом развитии. В регионе успешно реализуется более семидесяти инвестиционных проектов. Мероприятия, проводимые областью, способствуют развитию сельского хозяйства, рыбопромышленного комплекса, строительной отрасли, сферы туризма. Развитие производства на современном этапе сопровождается высоким уровнем охраны труда. За последние два года мы добились стабильного снижения общего количества несчастных случаев на производствах. Уверен, что сегодняшнее совещание послужит дальнейшему укреплению и развитию системы охраны труда, - отметил Антон Зайцев.

Далее зампред передал слово заместителю директора департамента условий и охраны труда Министерства труда и социальной защиты РФ Татьяне Жигастовой. Она рассказала участникам совещания о ходе реализации субъектами страны, входящими в состав ДФО, региональных программ по улучшению условий и охраны труда, а также их роли в снижении уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости работников.

- Проблема обеспечения безопасных условий труда и предупреждения несчастных случаев на производствах продолжает оставаться достаточно острой и оказывает существенное влияние на состояние рынка труда в Российской Федерации в целом. Нам необходимо принять все необходимые меры по снижению профессиональной заболеваемости и травматизма на предприятиях в различных отраслях экономики, - подчеркнула Татьяна Жигастова.

В ходе мероприятия участники совещания обсудили и представили планы работы по реализации региональных программ улучшения условий и охраны труда.