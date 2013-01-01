Следком занялся сахалинской компанией «Строитель РЖД»
Следственный отдел СК РФ по Южно-Сахалинску начал процессуальную проверку по факту невыплаты заработной платы работникам ООО «Строитель РЖД».
Как стало известно РИА «Сахалин-Курилы», сотрудники ведомства готовятся истребовать необходимую бухгалтерскую документацию, опросить заявителей, а также сотрудников и руководство компании.
По результатам проверки будет дана юридическая оценка действиям руководства компании, сообщили в региональном следственном управлении СК РФ.
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