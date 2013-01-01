Лыжники из Новосибирска будут выступать за Сахалин

Как стало известно РИА «Сахалин-Курилы», с ними сегодня встретился глава регионального минспорта Сергей Буренков. Члены теперь уже островной сборной поделились первыми впечатлениями от пребывания на острове.

- Мы под большим впечатлением теперь уже от нашего Южно-Сахалинска. Здесь есть все условия для того, чтобы жить и тренироваться. Лыжероллерная трасса просто восхищает – сложный рельеф, уклоны – все, что нужно для достижения высоких результатов. Мы уже познакомились со всеми ребятами. Большую поддержку нам оказывает руководство школы, министерство. Спасибо за теплый прием, - поделились бывшие новосибирцы.

- Для нас важно не только то, что вы будете представлять островной регион на соревнованиях различного уровня, но и опыт, который вы сможете дать сахалинским детям. У них появится стимул для достижения результатов, - отметил Сергей Буренков.

В Южно-Сахалинск лыжники перебрались всей семьей, с ними переехали двое сыновей и мама Марины. Сейчас они занимаются устройством детей в школу и перевозкой оставшихся вещей.

- У нас довольно плотный тренировочный график. Много времени проводим на «Горном воздухе». Горы спортивно-туристического комплекса позволяют проводить плодотворные тренировки, - продолжает Марина Черноусова.

В дальнейшем супруги планируют передавать свой опыт молодым поколениям. Как отмечают сами спортсмены, они надеются создать такую сильную команду, которая сможет соревноваться с любыми регионами России.