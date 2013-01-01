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17:56 / Политика / Единая Россия / форум  

Сахалинское отделение «Единой России» формирует предвыборную программу

О формировании предвыборной программы регионального отделения партии «Единая Россия» в первую очередь шла речь на форуме партии «Единая Россия» «Повышение качества жизни населения Сахалинской области - приоритет партии» 29 июня.

Напомним, для участия в нем в Южно-Сахалинск из районов области прибыли победители предварительного голосования, а из Москвы прилетела большая группа депутатов Государственной думы во главе с секретарем генсовета ведущей политической силы страны Сергеем Неверовым.

Форум начался с работы пяти дискуссионных площадок - «Сельское хозяйство», «Благоустройство. Реализация партийного проекта «Городская среда», «Социальная политика», «Развитие предпринимательства» и «Транспортная доступность». На каждой из них прозвучало немало по-настоящему дельных предложений, касающихся конкретного опыта практической работы, например, участия граждан в благоустройстве дворов, взаимодействия управляющих компаний и ТОСов, поддержки предпринимательства, новых мер социальной защиты малообеспеченных слоев населения.

Как сообщил по закрытии пленарного заседания форума секретарь регионального исполкома «Единой России» Борис Мисиков, все они сформулированы настолько четко, что обязательно войдут в проект программы сахалинского отделения партии (сама программа будет принята 6 июля на партийной конференции), как, впрочем, и тезисы короткой речи губернатора.

На встрече с журналистами Олег Кожемяко, в частности, рассказал, что тема комфортной жизни островитян касается широкого круга направлений – и сельского хозяйства, и среды обитания, и строительства, и транспорта.

- У нас есть соответствующие областные программы, есть партийная программа, – заявил глава региона. - Избиратели на месте видят, что в них не вошло, что надо подкорректировать, причем по каждому избирательному округу. И они действительно предлагают очень много нового. Здесь выплата материнского капитала при рождении первого ребенка, открытие студенческих яслей. Продовольственная помощь малоимущим – мы ее уже начали раздавать. Дополнительная поддержка бизнеса. Дополнительное финансирование строительства дорог. Предложений очень много. И они продолжают появляться. Словом, 6 июля мы выйдем на конференцию уже с готовым программным продуктом, программой реальных дел, которая затронет каждого человека.

- Очень важно, когда в регионе обсуждают те проблемы, которые волнуют граждан, и то, что эти проблемы сформулированы именно гражданами, – отметил Неверов. - Очень важно, что у нас в регионах находят такие новые форматы. И не могу не отметить, что как раз Сахалинская область является новатором в проведении многих мероприятий. Вспомним, первый опыт предварительного голосования был реализован именно здесь еще в 2012 году. Я сегодня на форуме озвучил приветственные слова от председателя партии Дмитрия Медведева - он еще раз просил передать слова благодарности всем тем, кто работал на этих площадках.

Теги  Единая Россия Форум
Автор текста: Вадим Горбунов

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