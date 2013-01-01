Летний фестиваль ГТО на Сахалине выиграли холмчане

В Южно-Сахалинске на стадионе «Спартак» завершился летний фестиваль ГТО среди школьников.

Как рассказали РИА «Сахалин-Курилы» в региональном минспорта, в состязаниях приняли участие победители муниципальных этапов из Корсакова, Холмска, Поронайска, Невельска, Долинска, Александровска-Сахалинского и областного центра.

У девочек в личном зачете возрастной группы 11-12 лет (III ступень) по итогам девяти испытаний с результатом 430 очков первенствовала ученица школы №7 Поронайска Анастасия Елхова. Девять баллов победителю уступила холмчанка Татьяна Холявко. Призовую тройку замкнула воспитанница школы №2 Невельска Анастасия Карелина.

Среди девушек, выступающих в возрастной группе участников, приравненной к IV ступени (13-15лет), лучше всех испытания прошла Екатерина Вайгачева из Холмска. Ученица школы №1 портового города набрала 477 очков и завоевала медаль высшей пробы. На вторую ступень пьедестала почета поднялась Маргарита Серегина из Южно-Сахалинска. Она записала в свой актив 460 очков. Бронзу в копилку своих наград положила Маргарита Иванова из Поронайска (418 баллов).

Тестирование в младшей возрастной группе прошли 14 ребят. С результатом 349 очков победу праздновал южносахалинец Владислав Фадеев. Серебряную медаль завоевал Сергей Че из Чапланово (313 очков). Третье место занял Михаил Бородин из села Раздольное (298 очков). В категории юношей 13-15 лет успешнее всех с тестами ГТО справился холмчанин Владислав Бондаренко. На его счету 409 очков. Роман Суткевич из Долинска завоевал серебро. Третье место занял Максим Борисов из Холмска. В командном зачете среди спортсменов III ступени первенствовала сборная Холмска в составе Татьяны Холявко, Евгении Рехмонен, Сергея Че и Данилы Бузулукова. В старшей возрастной категории лучшими также стали холмчане. Победу праздновали Екатерина Вайгачева, Виктория Ко, Максим Борисов и Владислав Бондаренко.

В ближайшее время будет сформирована сборная Сахалинской области, которая примет участие во всероссийском этапе летнего фестиваля. Он пройдет с 18 октября по 8 ноября в Республике Крым. Участников принимает международный детский центр «Артек».