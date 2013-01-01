Центр внимания. Выпуск от 29 июня
В этом выпуске: из временной опеки снова в больницу, глазами японцев, повышение качества жизни островитян, пропустили дальше и отправили на доработку, спортивные и другие новости.
Из временной опеки снова в больницу
История, которая никак не получит счастливый конец. Малыш Герман из Макарова, ставший известным после нашумевшего видео, где медсестра оскорбляет его, едет в Дом ребенка. Накануне мальчика вернул в больницу временный опекун. Чтобы не держать здорового малыша в медучреждении, принято решение отправить его в Южно-Сахалинск.
Глазами японцев
Японская бизнес-миссия в эти дни изучает привлекательность Кунашира. Гостям показали, чем живет остров, и предложили привнести свой опыт в развитие электроэнергетики, жилья и ферм по выращиванию морских деликатесов.
Повышение качества жизни островитян
«Повышение качества жителей региона - приоритет партии». Программный форум «Единой России» под таким названием прошел сегодня в Южно-Сахалинске. На пяти дискуссионных площадках члены и сторонники партии обсуждали проблемы сельского хозяйства, благоустройства улиц, социальную политику и многое другое.
Пропустили дальше и отправили на доработку
Четыре из пяти. Такое число инвестпроектов прошло отбор экспертной группы. Предприниматели, подавшие заявки, планируют открывать и развивать свой бизнес в приоритетных отраслях экономики. Например, в деревообрабатывающей промышленности. За финансовой поддержкой бизнесмены обратились региональным властям.
Вандалы в Холмске
Впятером развернуть шлагбаум в обратную сторону. Так развлекаются молодые люди в Холмске. В портовом городе активничают вандалы. В последнее время их действия напоминают эпидемию: уже пять детских площадок и детские клумбы пострадали от разрушителей.
Наркотики: статистика оборота
На территории Сахалинской области в прошлом году зарегистрировано 927 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Правоохранительными органами было изъято более 21 килограмма запрещенных веществ различных групп. Данные озвучили на брифинге в УМВД России по Сахалинской области. За пять месяцев 2017-го уже зафиксировано 423 преступления этой категории. К уголовной ответственности привлечено 162 человека.
Нарушитель арестован
В отношении водителя, сбившего насмерть 20-летнюю жительницу Невельска, возбуждено уголовное дело. Подозреваемый дал признательные показания. Решением суда в его отношении избрана мера пресечения в виде ареста. Расследование дела находится на личном контроле руководства УМВД России по Сахалинской области. Добавлю, на днях островитяне написали петицию президенту России. Автор обращения просит Владимира Путина помочь добиться в суде максимального наказания для виновника ДТП. Обращение будет отправлено главе государства в том случае, если просьбу поддержат как минимум пять тысяч человек.
Винчестер империи
Самодельный гранатомёт, дореволюционный карабин-винчестер и именной кортик ветерана войны. Эти и многие другие экспонаты выставлены в мини-музее управления Министерства внутренних дел Сахалинской области. В честь 70-летнего юбилея островного УМВД «Губернские ведомости» решили рассказать о «комнате памяти» полиции. В ее стенах хранятся ордена и медали сотрудников милиции, а также архивные фотографии правоохранителей. На них сахалинцы несут службу на Олимпиаде-80, спасают людей во время урагана Филлис, участвуют в событиях на Северном Кавказе. О том, что еще хранится в выставочном зале сахалинского УМВД, читайте в статье «Винчестер империи» в ближайшем выпуске газеты. «Толстушка» уже в продаже.
Ситуация стабильная
На сегодняшний день ситуация по производственному травматизму в Сахалинской области стабильна. Положительную статистику скорректировал случай в 2015 году. Когда в Охотском море затонул траулер «Дальний Восток» и более 40 человек погибли. Однако за последние 12 лет количество увечий, получаемых на рабочих местах, снижается. Данные озвучили на совещании Министерства труда и социальной защиты России с руководителями органов исполнительной власти по труду.
Матрона Московская в Охе
Мощи святой Матроны Московской побывали в самой северной точке Сахалина. До города нефтяников, Охи, реликвия под защитой сопровождающих добиралась около двух недель. За это время к мощам смогли прикоснуться и попросить помощи у блаженной жители Долинска, Томари, Углегорска, Макарова, Поронайска, Александровска-Сахалинского и других центральных и северных населенных пунктов.
Филармония закрыла сезон
Народными напевами, джазовыми мелодиями и танцами в обрамлении классической музыки наполнили зал Чехов-центра музыканты областной филармонии. Повод удивить новыми номерами более чем знаковый - закрытие 69-го концертного сезона. Следующий объявлен юбилейным, и к нему музыканты готовятся с особенным чувством.
Новости спорта
Сахалинские спортсмены с ограниченными возможностями здоровья, участники всероссийских и международных соревнований специальной Олимпиады побывали в гостях у островных гольфистов. Знатоки игры аристократов поделились с ребятами секретами мастерства, научили правильно бить клюшками по мячу, загонять его в лунки за минимальное число ударов.
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