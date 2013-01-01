Центр внимания. Выпуск от 29 июня

Из временной опеки снова в больницу

История, которая никак не получит счастливый конец. Малыш Герман из Макарова, ставший известным после нашумевшего видео, где медсестра оскорбляет его, едет в Дом ребенка. Накануне мальчика вернул в больницу временный опекун. Чтобы не держать здорового малыша в медучреждении, принято решение отправить его в Южно-Сахалинск.

Глазами японцев

Японская бизнес-миссия в эти дни изучает привлекательность Кунашира. Гостям показали, чем живет остров, и предложили привнести свой опыт в развитие электроэнергетики, жилья и ферм по выращиванию морских деликатесов.

Повышение качества жизни островитян

«Повышение качества жителей региона - приоритет партии». Программный форум «Единой России» под таким названием прошел сегодня в Южно-Сахалинске. На пяти дискуссионных площадках члены и сторонники партии обсуждали проблемы сельского хозяйства, благоустройства улиц, социальную политику и многое другое.

Пропустили дальше и отправили на доработку

Четыре из пяти. Такое число инвестпроектов прошло отбор экспертной группы. Предприниматели, подавшие заявки, планируют открывать и развивать свой бизнес в приоритетных отраслях экономики. Например, в деревообрабатывающей промышленности. За финансовой поддержкой бизнесмены обратились региональным властям.

Вандалы в Холмске

Впятером развернуть шлагбаум в обратную сторону. Так развлекаются молодые люди в Холмске. В портовом городе активничают вандалы. В последнее время их действия напоминают эпидемию: уже пять детских площадок и детские клумбы пострадали от разрушителей.

Наркотики: статистика оборота

На территории Сахалинской области в прошлом году зарегистрировано 927 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Правоохранительными органами было изъято более 21 килограмма запрещенных веществ различных групп. Данные озвучили на брифинге в УМВД России по Сахалинской области. За пять месяцев 2017-го уже зафиксировано 423 преступления этой категории. К уголовной ответственности привлечено 162 человека.