В Южно-Сахалинске пройдет областной этап международного комплексного пробега

Областной этап международного комплексного комбинированного пробега, посвященного 90-летию служения Отечеству ДОСААФ России 2 июля пройдет в Южно-Сахалинске.

Он называется «С востока на запад России - с гордостью за прошлое, с ответственностью за настоящее, с уверенностью в будущее».

С 11:30 до 12:00 на площади Славы состоится возложение цветов к Вечному огню, после чего начальнику штаба Юнармии вручат гильзу с землей с места боев за освобождение Сахалина и Курильских островов, которую он передаст участникам международного пробега во Владивостоке.

Затем колонна, состоящая из 15 автомобилей, четырех мотоциклов, десяти велосипедов и четырех конников, проедет от площади Славы по улице Горького до площади Победы, откуда участники разъедутся в Холмск, Аниву и Корсаков.

В связи с этим в воскресенье с 10:30 до 12:30 будет ограничено движение транспорта по улице Горького на участке от Коммунистического проспекта до улицы Горный воздух. Маршрут общественного транспорта будет скорректирован. В течение указанных двух часов автобусы будут двигаться по проспекту Мира.

Администрация областного центра просит горожан с пониманием отнестись к вынужденным неудобствам и заранее планировать маршрут своего движения.