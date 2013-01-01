Голубка вывела птенцов на балконе у южносахалинцев

На балконе дома в Южно-Сахалинске поселилась семья голубей.

Хозяйка квартиры Ирина ещё 1 июня заметила в пустом кашпо для цветов белое яйцо, по размеру – нечто среднее между перепелиным и куриным. Трогать его не стала. На следующий день рядом появилось второе яйцо. Потом хозяева заметили и голубку, которая заботливо обустраивала гнездо для будущего потомства: носила туда камешки, веточки.

- Даже не знаю, как они к нам попали, тогда на улице было довольно жарко, окно на балконе было постоянно открыто, видимо, птица этим и воспользовалась. Мы увидели, как она сидит на яйцах, выгонять, конечно, не стали, - рассказала Ирина. Примерно через три недели из яиц вылупились птенцы. Теперь мать оставляет их на день, а вечером прилетает, кормит чем-то прямо из клюва и всю ночь проводит возле них. Сейчас птенцы уже размером с мужскую ладонь.

- Поначалу мы пытались подкармливать их, ставили водичку, смешивали пшено, рис, гречку. Но пока голубка сидела на яйцах, она не пила и не ела. Прилетал только, видимо, отец птенцов и всё это съедал, - добавила Ирина.

Но от еды голубей пришлось отвадить, так как они устроили себе тут же, на балконе, туалет. Теперь Ирина выставляет незваным гостям только воду. Хозяева квартиры не трогают птенцов, боятся, что мать их бросит. По словам Ирины, они уже смотрят в разные стороны, видимо, растут и им становится мало места.