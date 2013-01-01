Уголовное дело возбуждено в отношении матери макаровского Германа

Уголовное дело возбудили в макаровском следственном отделе сахалинского управления СК РФ в отношении 34-летней матери мальчика, униженного медсестрой в районной ЦРБ. Её подозревают в неисполнении обязанностей по воспитанию детей, сообщает пресс-служба сахалинского следственного управления СК РФ.

По данным следствия, женщина воспитывает двух детей - мальчика 2016 года рождения и девочку 2011 года рождения. В связи с тем, что она была поставлена на профилактический учет, сотрудники по делам несовершеннолетних контролировали условия жизни этой семьи. 7 и 9 июня 2017 года в ходе проведения профилактических мероприятий мать застали в состоянии алкогольного опьянения. В связи с этим старшего ребёнка отдали отцу, а младшего временно поместили в детское отделение Макаровской районной больницы.

Следователи осмотрели квартиру, где проживала мать с детьми. Сейчас устанавливают наличие на телах детей повреждений, назначено проведение судебно-медицинских экспертиз. Позже правоохранители опросят соседей и сотрудников Макаровской ЦРБ.

Медсестра, которая унижала и оскорбляла ребёнка и снимала это на видео, уже допрошена.

Кроме того, следственные органы дадут правовую оценку действиям журналиста, который распространял в СМИ сведения о частной жизни семьи, взявшей под временную опеку ребёнка, а позже из-за давления прессы отказавшейся от него. Мальчик помещён в дом ребёнка в Южно-Сахалинске.