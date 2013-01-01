1 июля в Южно-Сахалинске будет ограничено движение

В связи с проведением мероприятий, посвященных празднованию Дня молодежи, в субботу, 1 июля, в Южно-Сахалинске для проезда транспорта будет закрыта площадь Ленина.

Ограничения введут с 08:00 до 22:30 на участке улицы Ленина от Коммунистического проспекта до улицы Карла Маркса.

Также в связи с переносом Олимпийского дня на 1 июля в этот день с 09:30 до 11:00 будет перекрыта дорога на «Горный воздух» (южнее площади Славы), сообщает пресс-служба мэрии.