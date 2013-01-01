Уполномоченный по правам ребёнка РФ займётся судьбой макаровского Германа

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова следит за судьбой сахалинского мальчика, оказавшегося в центре скандала, сообщает пресс-служба детского омбудсмена.

- Происходящее на Сахалине – это очередной пример того, как взрослые, зачастую лоббируя личные интересы, используют детей. Победителей в таком противостоянии, как правило, не бывает, а проигравшим всегда остается ребёнок, который является заложником взрослых амбиций. По факту, Герману снова нанесён удар – под давлением со стороны от него отказалась приёмная семья, и малыш снова оказался в центре скандала. Но тот, кто этот скандал спровоцировал, конечно, заботится далеко не о судьбе Германа, - сказала Кузнецова.

Аппарат уполномоченного по правам ребенка находится в постоянном контакте со всеми структурами, так или иначе вовлеченными в эту ситуацию. Кузнецова встретилась с помощником главы Следственного комитета России.

- Уверена, что правовая оценка будет дана всем без исключения участникам конфликта, но моя главная задача – обеспечить максимальную заботу о самом мальчике. Сегодня от решения суда зависит, вернётся ли ребёнок в семью или останется под опекой государства. Мы готовы помочь и в вопросах реабилитации матери, и в поиске новых опекунов для Германа, в том числе и за пределами Сахалинской области. Семья – там, где есть любовь. Из этого принципа мы и будем исходить, - сказала Кузнецова.

Также сообщается, что 30 июня представители региональных общественных организаций планируют выехать в Макаров и встретиться с матерью Германа, чтобы предложить ей профессиональную психологическую помощь и социальную реабилитацию, которые она сможет получить в кризисном центре для матерей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации «Дом милосердия» на Сахалине. Ранее женщине уже предлагали помощь в государственном медицинском учреждении по части лечения, медицинской реабилитации и психологической помощи, однако никаких ответных шагов с её стороны не предпринималось.