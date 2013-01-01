Состояние дорог на кладбищенском комплексе в Южно-Сахалинске угрожает лесу

Возгорания на территории кладбищенского комплекса в Южно-Сахалинске в нынешний пожароопасный сезон доставили хлопот военным лесным пожарным.

Весной на «Ласточке» дважды горели заброшенные дачи, сообщил на заседании подкомиссии по борьбе с лесными пожарами начальник Южно-Сахалинского лесничества Министерства обороны РФ Евгений Хорошев.

– Это земли города, но границы-то – наши. От кладбищенского комплекса есть два проезда в лес. Они так захламлены, там просто горы мусора (преимущественно, с кладбища). ЗИЛ- 131 не смог проехать. Спасибо сотрудникам сахалинского ГУ МЧС. Не знаю, справились бы мы без его помощи, – рассказал Хорошев.

Он отметил, что раньше все подобные вопросы решались напрямую с директором кладбищенского комплекса. Содержать в надлежащем виде дороги – его прямая обязанность. Теперь же взаимодействие, по всей видимости, придется отлаживать заново. Этот момент внесли в протокол заседания для дальнейшего поиска путей решения.

По озвученным на подкомиссии данным, 13 из 30 лесных пожаров этого года перешли на территории лесного фонда из сопредельных территорий. сообщает пресс-служба министерства лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области.