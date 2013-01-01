Ростелеком продолжает проект по устранению цифрового неравенства на Сахалине

Точки доступа Wi-Fi:

• Смирныховский район, село Рощино,

• Томаринский район, село Пензенское,

• Углегорский район, села Ольховка, Никольское,

• Анивский район, села Мицулевка, Новотроицкое, Петропавловское, Успенское,

• Поронайский район, село Тихменево,

• Тымовский район, село Зональное.

Проект УЦН направлен на предоставление доступа в интернет населенным пунктам Сахалинской области с численностью от 250 до 500 человек. Точка доступа представляет собой базовую станцию, которая состоит из Ethernet-коммутатора, Wi-Fi-роутера и антенны, обеспечивающей круговое покрытие. Доступом в интернет могут воспользоваться владельцы мобильных телефонов, смартфонов, ноутбуков, планшетов и других устройств, оснащенных модулем Wi-Fi.

Любой пользователь, находясь в зоне действия точки доступа и пройдя несложную процедуру регистрации и оплаты, сможет подключиться к интернету. При регистрации в сети RTFree можно бесплатно получить доступ к ограниченному списку сайтов, в том числе к порталу правительства Сахалинской области и к единому порталу госуслуг.

Стоимость услуги «Wi-Fi в сельской местности» в Сахалинской области составляет 1,5 рубля в сутки, или 45 рублей в месяц. Подключиться к Wi-Fi можно через сети RTOpen, RTFree, RTWiFi.

Оплатить услугу «Wi-Fi в сельской местности» можно при регистрации в сети RTOpen с помощью сайта www.rt.ru или единого личного кабинета абонента.

Всю информацию по услуге можно уточнить на сайте www.rt.ru или по телефону 8-800-1000-800.