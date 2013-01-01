Бывшему сотруднику ГИБДД на Сахалине дали условный срок

К пяти годам лишения свободы условно приговорён бывший сотрудник сахалинского областного управления ГИБДД.

Как стало известно РИА «Сахалин-Курилы», он является последним участником преступной группы, занимавшейся хищением денег страховых компаний, которому вынесен приговор.

Южно-Сахалинский городской суд установил, что в 2014-2015 годах соучастники совершили десять преступлений, предусмотренных двумя статьями Уголовного кодекса РФ.

Злоумышленники предоставляли фиктивные документы о дорожно-транспортных происшествиях и получали выплаты по полисам ОСАГО. Таким образом они похитили у страховых компаний свыше 3 млн рублей.

В пресс-службе областной прокуратуры сообщили, что осуждённый признал вину и раскаялся в содеянном.