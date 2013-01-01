«Сахалинэнерго» приглашает совершить экскурсию на строящуюся ГРЭС

«Сахалинэнерго» 5 июля приглашает фотокорреспондентов, блогеров, профессиональных фотографов и любителей принять участие в экскурсии на строящуюся ГРЭС в Ильинском.

Как стало известно РИА «Сахалин-Курилы», мероприятие организовано в преддверии 55-летия компании и в рамках поддержки всероссийского фотоконкурса «Энергетика современной России». Его и инициатором выступил молодежный совет при Министерстве энергетики РФ. Творческое состязание должно продемонстрировать значимость отечественной промышленности в жизни страны и привлечь внимание к существующим проблемам в развитии ТЭК и поиску их решений.

Для победителей в каждой из девяти номинаций предусмотрены ценные призы.

Первая экскурсия уже прошла на Южно-Сахалинской ТЭЦ в апреле этого года. В конце июля планируется посещение ветродизельного комплекса Новиковской ДЭС, в августе - место ремонтных работ на одной из высоковольтных ЛЭП.

Заявки на участие в экскурсии на Сахалинскую ГРЭС необходимо подать до 15:00 3 июля по адресу: tatarova-me@sakh.rao-esv.ru или телефону 78-22-49. Для оформления пропусков на энергообъект просьба в письме указать фамилию, имя и отчество, паспортные данные (при посещении обязательно иметь при себе документ, удостоверяющий личность).

Отъезд от здания ПАО «Сахалинэнерго» (Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 43) 5 июля в 07:45. Прибытие запланировано в этот же день в 20:00. Количество мест в автобусе ограничено, сообщает пресс-служба энергокомпании.