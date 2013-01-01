Медведь выбил окно в доме сахалинской дачницы

Охинские охотоведы караулят медведя, который выбил окно в дачном доме, сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в местном лесничестве.

Это произошло в селе Эхаби. Уже три-четыре дня довольно крупный медведь захаживает на местные дачные участки. Привлекает его свалка, расположенная неподалёку, говорят в лесничестве.

Охотоведам пожаловались дачники, у которых косолапый роется в огородах, а в одном из дачных домов даже выбил окно.

Так как животное агрессивное и уже представляет опасность для людей, принято решение о его отстреле. Охотоведы получили на это разрешение и накануне приехали на место, чтобы подкараулить хищника. Однако тот, как чувствовал, впервые за последние дни не пришёл. 30 июня охотоведы снова устроили засаду.