В Госдуме обсудят законопроект о защите обманутых дольщиков

В Госдуме 3 июля под председательством спикера Вячеслава Володина пройдут парламентские слушания для обсуждения правительственного законопроекта, предусматривающего защиту прав участников долевого строительства.

Как сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в региональном отделении «Единой России», при рассмотрении документа Володин поднял вопрос о том, почему обманутые дольщики, вложившие по всей России в строительство жилья 18 млрд рублей, не получили страховые выплаты. По мнению главы нижней палаты парламента, нужно мотивировать страховые компании повернуться лицом к проблемам людей, которые перечислили им деньги.

- Ранее нижняя палата парламента приняла в первом чтении законопроект о регулировании деятельности компенсационного фонда дольщиков, который будет формироваться за счет отчислений застройщиков долевого жилья и служить для возмещения гражданам убытков или достройки домов, - отметил секретарь регионального отделения партии, президент СахГУ Борис Мисиков. – Рассматриваемый законопроект чрезвычайно важен и для сахалинцев и курильчан, и всех дальневосточников. Не массово, но задержки сдачи жилья у нас случаются. Идея страхового фонда весьма плодотворна, и в целом хочу сказать, что законопроект затрагивает «самый больной общественный нерв», решает безотлагательную проблему для всей России.

Профильный комитет Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям в своем заключении указал на необходимость доработки законопроекта ко второму чтению. В частности, возражения вызывают положения, допускающие непрозрачное расходование фондом средств компенсационного фонда, в том числе право определять порядок их предоставления.

Учитывая необходимость доработки документа, а также высокую социальную значимость возлагаемых на фонд функций, парламентарии намерены обеспечить надлежащий контроль над прохождением законопроекта через парламент, а впоследствии – и за деятельностью самого фонда.

Кроме того, председатель профильного комитета Госдумы Николай Николаев подчеркнул, что фонд, который создается, – это вопрос будущего.

- Но люди, когда читают и слышат «фонд дольщиков», ждут от нас, как от государства, каких-то решений в отношении обманутых дольщиков, – пояснил Николаев, добавив, что в ходе парламентских слушаний нужно выработать предложения по оказанию помощи таким гражданам.