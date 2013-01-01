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11:50 / Политика / Единая Россия / форум  

Сергей Неверов принял участие в партийном форуме на Сахалине

Секретарь генсовета «Единой России» Сергей Неверов посетил с рабочим визитом Сахалин, где прошел региональный партийный форум «Повышение качества жизни жителей Сахалинской области – приоритет партии».

В его работе участвовали победители и участники предварительного голосования (ПГ) «Единой России», депутаты Госдумы, представители региональной исполнительной власти и профессиональных сообществ. В рамках форума были проведены пять дискуссионных площадок и пленарное заседание. Итоги этой работы лягут в основу программы, с которой партия пойдет на выборы в Сахалинскую областную Думу.

Председатель «Единой России», премьер-министр Дмитрий Медведев направил приветствие участникам форума партии, которое зачитал Неверов. В обращении Медведева отмечено, что широкое участие граждан – один из главных принципов в работе партии. Именно в Сахалинской области в 2012 году ПГ перестало быть внутрипартийной процедурой и впервые прошло по открытой модели, когда кандидатов от «Единой России» в депутаты островного парламента могли выбирать все желающие.

- Этот уникальный опыт был применен в масштабах страны. Предварительное голосование стало по-настоящему народным. 28 мая в Сахалинской области состоялось предварительное голосование. Благодаря этой процедуре в рядах партии появились новые лица: более 60% победителей предварительного голосования не являются действующими депутатами. Именно таких – сильнейших – кандидатов партия поддержит на предстоящих выборах. Верю, что все они – целеустремленные люди со свежими идеями и решениями самых острых проблем Сахалинской области», – говорится в обращении Медведева.

В рамках работы дискуссионной площадки «Сельское хозяйство» Неверов вместе с губернатором региона Олегом Кожемяко посетил объекты тепличного хозяйства, которое фактически закрывает потребности региона (по помидорам и огурцам). На самой дискуссионной площадке обсуждались, в том числе, вопросы обеспечения сельхозпредприятий региона квалифицированными кадрами.

Еще одна площадка была посвящена городской среде. Неверов, в частности, рассказал о том, что планируется проведение партийного форума, который будет посвящен вопросам развития городской среды, дворов и общественных пространств. На этом форуме будет обсуждаться и реализация партийных проектов в этой сфере. Секретарь генсовета партии пригласил всех желающих принять участие в форуме и внести свои предложения по благоустройству населенных пунктов. Затем эти предложения будут рассмотрены и учтены при реализации партийного проекта «Городская среда».

По итогам работы форума в Южно-Сахалинске Неверов отметил необходимость и важность обсуждения и решения именно тех вопросов, которые в первую очередь волнуют граждан в регионе. «Именно они найдут отражение в программе, которая будет в ближайшее время обсуждаться. Очень важно, что у нас в регионах проходят такие форматы и в них принимают участие руководители регионов», – отметил Неверов. Также он добавил, что сегодня реально работает совместная команда в режиме законодательной и исполнительной власти, и она будет реализовывать те наказы, которые прозвучали от граждан.

В свою очередь Олег Кожемяко сообщил, что важнейшая задача – вместе с экспертами и участниками определить важнейшие приоритеты и донести те программы, которые есть у партии, до населения, дополнив ее наказами избирателей по итогам встреч. «Программа обширная и подразумевает работу по каждому округу: строительство объектов социальной сферы, строительство жилья, дорог, обустройство дворов. Это будет программа реальных дел и затронет каждого человека, все сферы деятельности. И все кандидаты от партии в случае победы будут ее реализовывать», – сообщил он.

Кроме того, Неверов и Кожемяко провели встречу с победителями ПГ. 6 июля состоится конференция регионального отделения, на которой будет утвержден список кандидатов от «Единой России» в депутаты Сахалинской областной думы, и он будет сформирован в соответствии с результатами ПГ. Неверов предупредил будущих кандидатов, что после утверждения списка нельзя расслабляться и надо еще больше работать с людьми, поскольку никакие технологи и агитационные материалы не заменят личного общения. Кроме того, Неверов отметил, что Кожемяко возглавит список партии на выборы, что позволит укрепить команду, которой предстоит реализовывать программу «Единой России».

Также Неверов встретился с главой Углегорского района (где добывается 80% угля в области) Сергеем Дорощуком и депутатом облдумы от округа Александром Болотниковым. Дорощук поблагодарил за то, что Госдума в кратчайшие сроки приняла закон о включении Углегорского района в территориальный состав свободного порта Владивосток, что придало новый импульс развитию территории. Болотников же поблагодарил за то, что Неверов содействовал решению вопроса по пайковому углю, и в целом, являясь заслуженным шахтером Кузбасса и человеком, который 16 лет проработал в шахте, уделяет большое внимание вопросам развития угольной отрасли. Стоит отметить, что профессиональный праздник - День шахтера – в этом году будет отмечаться в 70-й раз.

Теги  Единая Россия Голосование Форум Выборы

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