С начала сезона на Сахалине зафиксировали 30 лесных пожаров

С начала пожароопасного сезона на Сахалине зафиксировано 30 возгораний в лесных массивах.

Как стало известно РИА «Сахалин-Курилы», об этом сообщил на заседании подкомиссии глава регионального министерства лесного и охотничьего хозяйства Владимир Корнев. Лидером по лесным пожарам пока является Смирныховский район: на его территории потушили восемь возгораний.

Причина в росте подобных происшествий кроется в высоком классе пожарной опасности, действующем в большинстве муниципальных образований области. В Охинском районе, например, до сих пор действует самый высокий – пятый – класс.

Кроме этого, более трети всех возгораний перешли на участки лесного фонда из так называемых сопредельных территорий. Для сравнения, в прошлом году ни одного такого случая зарегистрировано не было. Восемь пожаров перешли с полосы отвода железной дороги, один – с полосы отвода автомобильной дороги. Два возгорания перекинулись на лесные массивы из населенных пунктов. Все материалы по данным фактам переданы в органы дознания.

29 из 30 лесных пожаров удалось ликвидировать в первые сутки с момента их обнаружения. Этого удалось достичь в результате слаженных действий подведомственных минлесхозу наземных служб и авиации, а также эффективного взаимодействия с МЧС.