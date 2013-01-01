Журналист «Губернских ведомостей» стала призёром всероссийского конкурса
Корреспондент газеты «Губернские ведомости» Татьяна Егорова стала призёром Всероссийского конкурса «Патриот России». Её очерк «Звезда Фомина» занял третье место.
Материал, вышедший накануне Дня Героев Отечества, знакомит читателей с уроженцем Сахалина Алексеем Фоминым, который в 22 года, участвуя в контртеррористической операции на Северном Кавказе, стал Героем России.
Долгие годы на малой родине Фомина и не подозревали, какого сына подарили России. О том, что уроженец Сахалина – Герой страны, Татьяна Егорова узнала от коллеги по общественному совету при управлении МВД по Сахалинской области, ветерана Афганистана Владимира Цветкова.
- На одном из заседаний он мне сказал, что я много пишу об интересных заслуженных людях, а про Фомина почему-то не писали. Рассказал мне о нём, оказалось, что Алексей – военный в четвёртом поколении, родился в селе Дачном Корсаковского района, где до сих пор живут его родители. Я съездила к ним в гости, а после по телефону поговорила и с самим Алексеем, он сейчас живёт в Подмосковье. Он оказался очень приятным, открытым в общении человеком, с юмором, - поделилась журналист.
Интересно, что приказ о награждении Фомина подписывал ещё президент Борис Ельцин, а вручал уже Владимир Путин.
Татьяна Егорова – основатель проекта «Человек года», который уже седьмой год проводит издательский дом «Губернские ведомости», и признанный мастер очерка. За эти годы число героев её публикаций перевалило за 200 человек.
Конкурс на лучшее освещение темы патриотического воспитания в электронных и печатных СМИ проводили Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям и Международный пресс-клуб. К награждению представлены 140 газет и 164 автора из 53 субъектов РФ.
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