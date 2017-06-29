Японский бизнес заинтересовали на Кунашире туристские возможности

Членов первой в истории бизнес-миссии из Японии на Курилы познакомили с туристскими возможностями острова Кунашир.

Как стало известно РИА «Сахалин-Курилы», виртуальную экскурсию для гостей провели сотрудники заповедника «Курильский». Так как времени было явно недостаточно для выезда к природным достопримечательностям, то их познакомили с природой Кунашира заочно – во время презентации и демонстрации видеороликов об отдельных эколого-туристических маршрутах на острове.

По словам начальника отдела молодежи, спорта и туризма администрации Южно-Курильского района Екатерины Медко, японских бизнесменов заинтересовали природные красоты Южных Курил. И экологический туризм, безусловно, представляет перспективное направление для развития совместной хозяйственной деятельности на Курильских островах. А ответственные лица с Сахалина и из Москвы смогли на следующий день ранним утром посетить экологическую тропу «Столбовская» в охранной зоне заповедника до своего отъезда на Шикотан.

Напомним, что делегация прибыла 27 июня в Южно-Курильск на японском судне «Этопирика» из ближайшего к Курильским островам японского порта Немуро. В ее составе 69 человек – это представители 32 частных компаний, государственных и муниципальных структур. Возглавляет группу специальный советник премьер-министра Японии Эйити Хасэгава. Из Южно-Сахалинска на Кунашир прибыла делегация правительства Сахалинской области и других структур, возглавляемая губернатором Олегом Кожемяко. 27 и 28 июня на Кунашире состоялись рабочие встречи и знакомство с деятельностью местных организаций в сфере рыболовства и сельского хозяйства, энергетики, медицины, торговли и туризма. Вечером 28 июня японская делегация отправилась на Итуруп, затем на Шикотан, где должно состояться итоговое обсуждение этой рабочей поездки, сообщается на сайте заповедника.