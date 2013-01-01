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13:57 / Общество / Единая Россия / форум  

На Сахалине состоялся программный форум «Единой России»

Программный форум «Единой России» на Сахалине собрал более 350 островитян – общественников, людей с активной гражданской позицией, экспертов в различных областях, руководителей предприятий и организаций, представителей власти.

Его главной темой стало повышение качества жизни. В работе форума участвовали заместитель председателя Госдумы, секретарь Генсовета партии Сергей Неверов и губернатор региона Олег Кожемяко.

Обсуждение шло сразу на пяти дискуссионных тематических площадках. Эксперты предлагали различные варианты решения проблем, на которые наиболее часто указывают сахалинцы и курильчане. Среди них - вопросы социальной помощи, предоставления коммунальных услуг, строительства автодорог и благоустройства городов и сел. В центре внимания были и темы транспортной доступности региона, поддержки местного бизнеса, а также развития сферы сельского хозяйства.

Наибольшее количество экспертных предложений собрала площадка, где говорили о социальной политике. В области сейчас действуют 126 мер поддержки жителей. С этого года введены новые. К примеру, молодым семьям с низким достатком начали выделять средства на приобретение коляски и предметов для новорожденных. Студентам теперь дважды в год компенсируют половину затрат на проезд к местам обучения и обратно. А многодетным семьям с пятью детьми и более вскоре начнут помогать с покупкой автотранспорта. Тем же, у кого детей четверо – с приобретением жилья.

Ожидается и введение принципиально нового вида помощи - он направлен на стимулирование рождаемости. Это областной материнский капитал в размере 150 тыс. рублей при рождении первого ребенка.

- Мы пришли к выводу о том, что список этих мер требуется расширить. Считаем важным появление на Сахалине и Курилах групп присмотра для детей от 1,5 до 3 лет. Необходимо и создание службы сиделок для пожилых людей, а также тех, кто имеет тяжелые заболевания. Опекунам при этом должна платиться заработная плата, - озвучила инициативы Татьяна Пак, учитель истории и обществознания городского лицея №1. - Сейчас существует ряд проблем, связанных с привлечением кадров в сферы образования и здравоохранения, особенно на селе. Отсюда предложение – продолжить реализацию проекта «Земский доктор» для врачей, которые едут на работу в сельскую местность с выплатами им «подъемных» в размере 1 миллиона рублей. Педагогам важно помочь с жильем. Действие таких проектов как «Ипотека для молодых преподавателей» и «Учительский дом» должно быть продлено, а сроки выплаты ипотеки молодым учителям - увеличены до 20 лет.

Наиболее актуальной кадровую проблему признали и участники другой секции – «Сельское хозяйство». В области, которая пока в значительной мере зависит от завозной продукции, сейчас запущены крупные аграрные проекты. Со временем они закроют существующие потребности в овощах, мясной и молочной продукции. Однако уже сегодня отраслевики столкнулись с нехваткой подготовленных специалистов.

- Все дело в отсутствии мощных стимулов, которые должны привлекать в сельское хозяйство молодых людей. Предлагаем подумать министерству образования области совместно с районными главами над вопросами преподавания аграрных основ в школах – в системе дополнительного образования. Далее – в специализированных высших учебных заведениях необходимо дать больше бюджетных мест для обучения будущих работников отрасли. А по окончании вузов специалистов надо распределять на предприятия – как это было раньше. И при этом давать им жилье, по той же схеме, что действует в образовании и здравоохранении, - отметила директор совхоза «Южно-Сахалинский» Светлана Пахомова.

Через поддержку управляющих компаний нашли решение актуальной проблемы капитального ремонта многоквартирных домов представители еще одной дискуссионной площадки. Она детально разбиралась в вопросах ЖКХ. Ранее выделять субсидии организациям на данные цели предложила партия «Единая Россия». Важное условие при этом – наличие положительной репутации. Деньги предлагается выделять лишь тем управляющим компаниям, которые хорошо себя зарекомендовали у жителей, чьи дома обслуживают. В случае успешного выполнения ими планов по приведению жилфонда в порядок (и положительной оценки результатов со стороны собственников), такие организации получат субсидию в размере до 100 процентов от стоимости уже выполненных работ. Дополнительное финансирование позволит вдвое увеличить объемы проведения ремонтов в многоквартирных домах Сахалинской области.

Другое решение в жилищно-коммунальной сфере связано с созданием пятилетних программ по благоустройству районов. Их формируют в рамках реализации нового национального проекта «Городская среда». Немаловажно, что эти программы, определят и порядок проведения работ.

- А то сначала асфальтируем дороги, а потом начинаем заниматься инженерными сетями. Такая рассогласованность в действиях не вызывает у людей ничего, кроме справедливого возмущения, - сказал Артем Круглик, исполнительный директор автономной некоммерческой организации «Сахалинский центр ЖКХ Контроль».

Задуматься над решением проблемы транспортной доступности предложили участники четвертой тематической площадки. Реконструкцию двух важных для области дорог - от Южно-Сахалинска до Охи и от Арсентьевки до Ильинского – они считают необходимым включить в федеральную программу развития транспортной системы.

Наконец, для поддержки предпринимателей Сахалина на последней дискуссионной площадке было рекомендовано расширить практику выдачи им кредитов на льготных условиях. Эксперты при этом посчитали важным помогать не только новым, но и уже действующим предприятиям и бизнесменам.

- Сегодня мы услышали очень много предложений, реализация которых отразится на повышении качества жизни в регионе. Это и решение кадровой проблемы во многих отраслях, и помощь самым малозащищенным категориям граждан, и проведение ремонтов в домах по линии жилищно-коммунальной сферы, дополнительное финансирование строительства дорог. Все озвученные на дискуссионных площадках инициативы найдут отражение в программе последующих действий, которую мы сформируем в самое ближайшее время, - подвел итоги Олег Кожемяко.

По мнению Сергея Неверова, важно, что в регионе сегодня не замалчиваются, а открыто обсуждаются проблемы, которые волнуют жителей.

- Многие из них были подняты в ходе проведения предварительного голосования в мае этого года. А сегодня для решения вопросов уже выработаны конкретные предложения. Нынешний форум представляет собой совершенно новый формат для обсуждения проблем. Сахалинская область в этом смысле – новатор, - подчеркнул Сергей Неверов.

Фото пресс-службы губернатора

Теги  Дороги Единая Россия Соцподдержка Форум ЖКХ

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