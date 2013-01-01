Сахалинская таможня обзавелась новым постом

С 1 сентября 2017 года Гродековский пост Уссурийской таможни будет переподчинен Сахалинской и переименован в таможенный пост «Аэропорт Южно-Сахалинск».

По информации пресс-службы островного ведомства, реструктуризация произведена в соответствии с приказом Федеральной таможенной службы. Новый пост будет дислоцироваться в аэропорту областного центра. Регионом его деятельности определена главная воздушная гавань области.

Код Гродековского таможенного поста Уссурийской таможни – 10716080 – будет аннулирован, а его преемнику присваивается код 10707110.

Новый пост уже существовал в Сахалинской таможне, его создали при открытии 1989 году международного аэропорта. В 2008 году в ходе реорганизации он вошел в состав Южно-Сахалинского подразделения ведомства.

С 2014 года и по настоящее время сотрудники отдела специальных таможенных процедур Южно-Сахалинского таможенного поста в аэропорту Южно-Сахалинска оформили 5 тыс. 651 воздушное судно и пропустили через границу Евразийского экономического союза свыше 802 тыс. физических лиц.