Сегодня
16+
 
Реклама Контакты
Новости Статьи ОТВ Фото Онлайн-конференции Афиша Веб-камеры
Спецпроекты
Губернатор – личный контроль История любви Человек года Персона спорта Писатели Сахалина Поможем всем миром Лица культуры Жди меня на Сахалине Правовой ликбез Мой День Победы Военный альбом Стихи для ветерана 70 лет назад. Хроника Победы Даты военной истории Народный врач
Спецпроекты
Сервисы
«Губернские ведомости» в PDF Законы Сахалинской области Кто есть кто на Сахалине Опросы Курс валют Погода Расписание транспорта Бизнес-каталог Объявления Гороскоп Противодействие коррупции Закупки
Сервисы Блоги
Политика Экономика Общество Происшествия Культура Спорт Экология ПроОстрова Конкурсы Человек года Просто жизнь: авторская колонка Найдись, хозяин!
Актуальные темы Дальневосточный гектар / Осторожно - медведи! / Дело Хорошавина / SKR против автохамов / Сохраним сахалинского тайменя
Валюта   Погода   Транспорт   Гороскоп  
14:35 / Общество / Единая Россия / форум  

Молодогвардейцы комментируют итоги форума «Единой России» на Сахалине

В Южно-Сахалинске прошел региональный программный форум «Единой России» «Повышение качества жизни населения Сахалинской области – приоритет партии».

Впечатлениями от участия в форуме с корреспондентом РИА «Сахалин-Курилы» поделился заместитель секретаря регионального отделения «Единой России», глава островных молодогвардейцев Николай Литус.

- Южно-Сахалинск впервые стал местом проведения партийного форума. Такой формат партия ранее уже успешно использовала, проведя форумы в Ярославле, Волгограде, Челябинске, Санкт-Петербурге и т.д. В чем преимущество такого формата, на мой взгляд? Это выработка стратегии развития партии с учетом максимального отражения региональной специфики. Работу форума считаю плодотворной, потому что на дискуссионных площадках речь шла не о каких-то отвлеченных вещах, а о проблемах, которые непосредственно затрагивают жизненные интересы сахалинцев, - отметил молодой политик.

По мнению Николая Литуса, сахалинские участники пришли на площадки форума с конкретными предложениями по широкому спектру направлений в одном ключе - как повысить качество жизни людей и тем самым повысить привлекательность нашего региона.

- Например, на площадке «Сельское хозяйство» обсуждались пути повышения эффективности агропромышленного сектора – увеличение объема инвестиций в проекты по мелиорации, обеспечение квалифицированными кадрами сельского хозяйства, в том числе путем учреждения подъемных для специалистов со среднеспециальным образованием, усиление контроля продовольственной безопасности. Очень актуальны предложения, прозвучавшие на площадке «Транспортная доступность», - это завершение строительства трассы до Охи, создание вертолетных площадок на Курилах, приобретение новых паромов. На площадке «Социальная политика» было предложено учредить такие формы социально-демографической поддержки, как введение регионального материнского капитала при рождении первого ребенка, открытие яслей для детей из студенческих семей и т.д. Члены «Молодой Гвардии» приняли самое активное участие в работе форума. Ведь молодежь как никто заинтересована в реализации его решений, и, более того, эта работа во многом ляжет на наши плечи.

Депутат Городской думы Южно-Сахалинска, заместитель руководителя регионального отделения «Молодой Гвардии» Александр Шарифулин выступил экспертом на площадке «Реализация партийного проекта «Городская среда».

- В депутатской деятельности я много времени уделяю вопросам благоустройства дворовых территорий. Известно, что комфортная среда обитания для каждого человека начинается с дома, придомового пространства. И здесь часто сталкиваюсь с проблемами, которые являются следствием раскоординированности действий различных организаций, ведомств, занимающихся этим вопросом. Как это выглядит на деле, видим постоянно: сегодня дорожники положили асфальт, завтра на то же место приходят коммунальщики и снимают его, чтобы отремонтировать трубы. Мало того, что это отсутствие здравого смысла и неудобство для жителей, прежде всего это разбазаривание бюджетных средств. Выход из ситуации вижу в разработке программ синхронизации, которые необходимо иметь в каждом муниципалитете. Они должны обеспечить предварительное согласование всех проектных действий по ремонту дворовых территорий. И, кроме того, учтут мнения жителей в части приоритетности проведения ремонтных работ.

Еще один аспект, который, по моему мнению, является тормозом в эффективном решении вопросов благоустройства. Практика последних лет показывает, что, как правило, разработкой проектной документации в этой сфере по заявкам муниципальных образований занимаются проектные организации центральной России. Зачастую, исходя из соображений экономии, они не выезжают на Сахалин, игнорируют местные особенности и запросы населения. В итоге мы получаем сырой проект, который надо дорабатывать. Считаю, что муниципалитетам целесообразно отказаться от этой практики, создав в администрациях отделы по проектной деятельности, которые будут на прямой связи с жителями и корректировать проекты в соответствии с их запросами, - подчеркнул депутат.

Все высказанные в ходе форуме идеи и предложения, отражающие насущные потребности сахалинского населения, будут внесены в программу, с которой кандидаты от «Единой России» выйдут на выборы в Сахалинскую областную Думу 10 сентября. Основная канва документа подготовлена, но процесс ее корректировки будет продолжаться в соответствии с жизненными потребностями. Молодогвардейцы приветствовали факт, что список партии на выборах возглавил губернатор области Олег Кожемяко. Партия и областная исполнительная власть едины в очень важной работе по созданию комфортной среды проживания на Сахалине и Курилах.

Фото организаторов

Теги  Молодая Гвардия Форум Единая Россия

Сообщить об ошибке

Комментарии


Реклaма


Также читайте

Онлайн-конференции

9 июня / Общество

Как помочь выпускнику определиться с выбором профессии

Как правильно сориентировать и выявить склонности своих чад в направлении профмастерства, поможет разобраться начальник управления профориентации, профессионального обучения и информационного обеспечения агентства по труду и занятости населения Сахалинской области Вера Дмитриевна Петрова.

7 июня / Общество

Из чего складывается дорожная безопасность

Если у вас есть вопросы, связанные с деятельностью Госавтоинспекции, то вы можете задать их на нашем сайте временно исполняющему обязанности начальника Управления ГИБДД Сахалинской области Юрию Жданову.

Афиша
9 июня
Доисторические насекомые в янтаре
Сахалинский областной краеведческий музей

Краеведческий музей приглашает на знаменитую выставку.
25 июня
Сахалин в объективе островных фотографов
Музей книги А. П. Чехова «Остров Сахалин»

Совместная фотовыставка японских и сахалинских фотографов
8 июня
«Русский стиль Ивана Куликова»
Музей книги А. П. Чехова «Остров Сахалин»

Выставка из фондов Муромского историко-художественного музея, посвящённая творчеству Ивана Куликова.
29 июня
Чеховский сквер
Музей книги А. П. Чехова «Остров Сахалин»

В рамках проекта два раза в месяц по четвергам будут проходить массовые мероприятия
5 июня
Видео-конкурс «Жизнь без мусора»
Сахалинский зооботанический сад

Видео-конкурс от Сахалинского зоопарка

Спецпроекты

29 июня / Живая история

Общественная чистка

Субботники прошлого и настоящего

29 июня / Найдись, хозяин!

Бездомные карапузы

В центре Южно-Сахалинска, на автомобильной стоянке, образовался целый собачий детсад

Бизнес-справочник

Найти компанию:
Бытовые услуги, ЖКХОбразование, карьераОбщество, религияСтроительство, недвижимость
ГосударствоДетский мирОтдых, туризм, развлеченияПромышленность, сельское хозяйствоТорговля
Культура, искусствоМедицина, красота, здоровьеСвязь, интернет, компьютерыСМИ, реклама, полиграфияТранспорт и логистикаФинансы, право

Объявления

 Работа
Предлагаю
Вакансии госслужбы
Ищу
 Недвижимость
Квартиры
Комнаты
Земля
Гаражи
Бизнес
 Транспорт
Легковые автомобили
Грузовики и спецтехника
Мотоциклы и мототехника
Водный транспорт
Запчасти и аксессуары
 Услуги
Предложения
Запросы
 Электроника
Аудио и видео
Игры, приставки и программы
Компьютеры, планшеты, электронные книги
Оргтехника и расходники
Телефоны
Фототехника
 Для бизнеса
Оборудование
Сотрудничество
 Для дома и дачи
Мебель и интерьер
Бытовая техника
Посуда и товары для кухни
Ремонт и строительство
Растения
 Личные вещи
Одежда, обувь, аксессуары
Детская одежда и обувь
Товары для детей и игрушки
Часы и украшения
Красота и здоровье
 Хобби и отдых
Билеты и путешествия
Охота и рыбалка
Спортинвентарь
Книги и журналы
Музыкальные инструменты
Коллекционирование
Рукоделие
 Животные
Собаки
Кошки
Птицы
Аквариум
Другие животные
Товары для животных
Последние объявления
Личные вещи / Товары для детей и игрушки / № 1485
300 руб.
Спиннер - новый вид - два лепестка. ТЦ Янтарь
Работа / Предлагаю / № 1484
30000 руб.
Операторы машинного доения
Услуги / Предложения / № 1483
350 руб.
Ремонт бытовых и торговых холодильников
Работа / Предлагаю / № 1482
ПРИОРИТЕТ, Профессиональная юридическая помощь без выходных
Услуги / Предложения / № 1481
ЮРИДИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА КРЕДИТНЫХ ДОЛЖНИКОВ.
Для бизнеса / Оборудование / № 1480
Ремонт промышленной электроники сервопривод серводвигатель частотный преобразователь панель оператора
Личные вещи / Товары для детей и игрушки / № 1479
300 руб.
Спиннер - вертушка, 5 лепестков, детский хит
Недвижимость / Земля / № 1477
730000 руб.
Продам земельный участок
Работа / Предлагаю / № 1476
РЕФ Контейнера, скоропорт по РФ
Личные вещи / Товары для детей и игрушки / № 1475
300 руб.
Спиннеры - антистресс игрушка вертушка

Фоторепортаж

Еще фото

Видеорепортаж

Еще видео
240x120

Комментарии

Деловые проценты

Про административные барьеры улыбнуло! В суде сахалинские предприниматели дают показания, что на протяжение многих лет вынуждены заносить в областное правительс...
читать дальше

Курилы впервые в истории принимают крупную бизнес-миссию из Японии

А где Саитов с зонтиком для губернатора?

Для фестиваля «Улица Дальнего Востока» Сахалин приготовил необычный павильон

В прошлом году ёлка из корюшки, в этом году рыба... К чему эти дорогие по оборудованию но дешёвые по существу - понты? Кого хотим удивить? - японцев, корейцев, ...
читать дальше

Л Алексей

Читать все комментарии

Популярное в блогах

10 мая 15:49 / авиация / Горный воздух. День Победы / Лысая / полеты / СЛА
САХАЛИНСКИЕ ПАРАПЛАНЕРИСТЫ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ ПОБЕДЫ ПОЛЕТАМИ С ЛЫСОЙ ГОРЫ
29 мая 13:41 / газета / журналистика / пресса / профессия / СМИ
«ГВОЗДИ» ОТ ГВОЗДИКОВА
15 мая 09:34 / война
Войны новые 2

Популярное

26 июня 09:35 / Происшествия / смерть / находка
На Сахалине в реке нашли труп девушки
27 июня 16:35 / Общество / купальники / лето
Синоптики рассказали, где на Сахалине скоро можно будет купаться
26 июня 13:10 / Общество / жестокость / дети   1
Детский омбудсмен Сахалина добилась, чтобы мать макаровского Германа находилась с ним
28 июня 21:12 / Центр внимания
Центр внимания. Выпуск от 28 июня
24 июня 14:23 / Общество / больницы / дети
Детский омбудсмен прокомментировала ЧП в больнице Сахалина
23 июня 17:44 / Экономика и бизнес / рыба / лосось
Лососевый старт
27 июня 23:44 / Происшествия / ДТП / автомобили
В ДТП на Сахалине погибли три человека

Тэги

Дети Прокуратура Проекты Праздник Единая Россия Фестиваль Благоустройство Япония Соревнования Бизнес

Персоны

Опросы

Любимое место в Южно-Сахалинске?
  288 (27%)
  157 (15%)
  151 (14%)
  46 (4%)
  29 (3%)
  115 (11%)
  118 (11%)
  167 (16%)



Персона спорта ПроОстрова Конкурсы Лица культуры Политика Экономика Человек года История любви Общество Поможем всем миром Правовой ликбез Жди меня на Сахалине Просто жизнь: авторская колонка Происшествия Культура Стихи для ветерана Даты военной истории Писатели Сахалина Мой День Победы Спорт 70 лет назад: хроника Победы Острова моей любви Военный альбом Народный врач Найдись, хозяин! Живая история Экология RSS
Новости / Статьи / ОТВ / Фото / Онлайн-конференции / Афиша / Веб-камеры / Блоги / «Губернские ведомости» в PDF / Законы Сахалинской области / Кто есть кто на Сахалине / Опросы / Курс валют / Погода / Расписание транспорта / Бизнес-каталог / Объявления / Гороскоп / Противодействие коррупции / Закупки / Губернатор – личный контроль / История любви / Человек года / Персона спорта / Писатели Сахалина / Поможем всем миром / Лица культуры / Жди меня на Сахалине / Правовой ликбез / Мой День Победы / Военный альбом / Стихи для ветерана / 70 лет назад. Хроника Победы / Даты военной истории / Народный врач
ИД «Губернские ведомости» / Контакты / Реклама

© ОАУ «Издательский дом «Губернские ведомости» 2006-2013 Все права защищены
Газета «Губернские ведомости». Зарегистрирована Роскомнадзором. Свидетельство ПИ №ТУ65-081 от 13 ноября 2010 г.
РИА «Сахалин-Курилы». Зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство ИА №ТУ65-070 от 1 июня 2010 г.
Телекомпания «ОТВ». Зарегистрирована Роскомнадзором. Свидетельство Эл №ТУ65-110 от 28 февраля 2012 г.
Телефон: (4242) 46-49-46, 46-49-47. E-mail: lenta@skr.su

Пользовательское соглашение

При полном или частичном использовании и воспроизведении материалов портала skr.su ссылка на источник обязательна. Для веб-сайтов обязательна прямая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал skr.su, до или после цитируемого блока. 



Индекс цитирования
Рейтинг@Mail.ru