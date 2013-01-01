Молодогвардейцы комментируют итоги форума «Единой России» на Сахалине

Впечатлениями от участия в форуме с корреспондентом РИА «Сахалин-Курилы» поделился заместитель секретаря регионального отделения «Единой России», глава островных молодогвардейцев Николай Литус.

- Южно-Сахалинск впервые стал местом проведения партийного форума. Такой формат партия ранее уже успешно использовала, проведя форумы в Ярославле, Волгограде, Челябинске, Санкт-Петербурге и т.д. В чем преимущество такого формата, на мой взгляд? Это выработка стратегии развития партии с учетом максимального отражения региональной специфики. Работу форума считаю плодотворной, потому что на дискуссионных площадках речь шла не о каких-то отвлеченных вещах, а о проблемах, которые непосредственно затрагивают жизненные интересы сахалинцев, - отметил молодой политик.

- Например, на площадке «Сельское хозяйство» обсуждались пути повышения эффективности агропромышленного сектора – увеличение объема инвестиций в проекты по мелиорации, обеспечение квалифицированными кадрами сельского хозяйства, в том числе путем учреждения подъемных для специалистов со среднеспециальным образованием, усиление контроля продовольственной безопасности. Очень актуальны предложения, прозвучавшие на площадке «Транспортная доступность», - это завершение строительства трассы до Охи, создание вертолетных площадок на Курилах, приобретение новых паромов. На площадке «Социальная политика» было предложено учредить такие формы социально-демографической поддержки, как введение регионального материнского капитала при рождении первого ребенка, открытие яслей для детей из студенческих семей и т.д. Члены «Молодой Гвардии» приняли самое активное участие в работе форума. Ведь молодежь как никто заинтересована в реализации его решений, и, более того, эта работа во многом ляжет на наши плечи.

Депутат Городской думы Южно-Сахалинска, заместитель руководителя регионального отделения «Молодой Гвардии» Александр Шарифулин выступил экспертом на площадке «Реализация партийного проекта «Городская среда».

- В депутатской деятельности я много времени уделяю вопросам благоустройства дворовых территорий. Известно, что комфортная среда обитания для каждого человека начинается с дома, придомового пространства. И здесь часто сталкиваюсь с проблемами, которые являются следствием раскоординированности действий различных организаций, ведомств, занимающихся этим вопросом. Как это выглядит на деле, видим постоянно: сегодня дорожники положили асфальт, завтра на то же место приходят коммунальщики и снимают его, чтобы отремонтировать трубы. Мало того, что это отсутствие здравого смысла и неудобство для жителей, прежде всего это разбазаривание бюджетных средств. Выход из ситуации вижу в разработке программ синхронизации, которые необходимо иметь в каждом муниципалитете. Они должны обеспечить предварительное согласование всех проектных действий по ремонту дворовых территорий. И, кроме того, учтут мнения жителей в части приоритетности проведения ремонтных работ.

Еще один аспект, который, по моему мнению, является тормозом в эффективном решении вопросов благоустройства. Практика последних лет показывает, что, как правило, разработкой проектной документации в этой сфере по заявкам муниципальных образований занимаются проектные организации центральной России. Зачастую, исходя из соображений экономии, они не выезжают на Сахалин, игнорируют местные особенности и запросы населения. В итоге мы получаем сырой проект, который надо дорабатывать. Считаю, что муниципалитетам целесообразно отказаться от этой практики, создав в администрациях отделы по проектной деятельности, которые будут на прямой связи с жителями и корректировать проекты в соответствии с их запросами, - подчеркнул депутат.

Все высказанные в ходе форуме идеи и предложения, отражающие насущные потребности сахалинского населения, будут внесены в программу, с которой кандидаты от «Единой России» выйдут на выборы в Сахалинскую областную Думу 10 сентября. Основная канва документа подготовлена, но процесс ее корректировки будет продолжаться в соответствии с жизненными потребностями. Молодогвардейцы приветствовали факт, что список партии на выборах возглавил губернатор области Олег Кожемяко. Партия и областная исполнительная власть едины в очень важной работе по созданию комфортной среды проживания на Сахалине и Курилах.