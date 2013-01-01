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15:12 / Экономика и бизнес / территории опережающего развития / проекты  

Сборная резидентов

Количество инвестиционных проектов, подготовленных к практической реализации в режиме Свободного порта Владивосток, увеличивается в геометрической прогрессии

Развитие округа

Сегодня уже зарегистрировано 219 резидентов, а общая сумма заявленных инвестиций по ним достигает 297,8 млрд рублей. Для дальневосточного региона, куда еще недавно инвесторы не спешили вкладывать свои деньги, это результат более чем положительный. Особенно если учесть, что с момента старта реализации этого проекта, призванного дать толчок бурному развитию крупнейшего по площади федерального округа в стране, прошло чуть более года.

О первых успехах и накопленном опыте на данном поприще рассказал на состоявшейся в правительстве Сахалинской области встрече с местными предпринимателями руководитель Дальневосточной дирекции общественной организации «Опора России» Константин Богданенко. Он же является членом недавно образованной Ассоциации поддержки резидентов Свободного порта Владивосток – название подчеркивает направление деятельности этой структуры. Кроме того, этот человек входит в руководство группы компаний DNS, одна из структур которой зарегистрирована резидентом Свободного порта Владивосток. Так что, кто как не он изучил тему досконально и знает ее, что называется, изнутри. Константин Богданенко признался, что на этом пути есть сложности, но, несмотря на это есть и движение вперед.

– Одна из проблем заключается в том, что в последнее время большое количество земли опять вернулось под управление министерства обороны, – отметил Константин Богданенко. – По этой причине муниципалитеты не могут выдать разрешение на строительство, из-за чего тормозится реализация многих проектов.

Первые ласточки

Все вышесказанное имеет самое прямое отношение к Сахалинской области, поскольку режим свободного порта Владивосток распространяется на Корсаков. Причем не ограничивается только морской гаванью, а охватывает всю территорию муниципального образования, где в скором времени появятся новые производства. Местному населению это сулит дополнительные рабочие места, а району в целом – пополнение доходной части бюджета. Уже есть первые зарегистрированные резиденты – 6 компаний, проекты которых касаются сферы туризма, морского транспорта, а также создания крупного рыбного логистического и перерабатывающего центра на территории Корсаковского морского порта. Там же будет обновлено крановое оборудование, начнется строительство пассажирского терминала и складских помещений.

Для этих компаний предусмотрен ряд преференций: нулевая ставка налогов на прибыль, землю и имущество в течение пяти лет, ускоренная процедура возмещения НДС, предоставление в аренду земельных участков без конкурсов и торгов, упрощенный визовый и таможенный режим. Кроме того, предприниматели могут рассчитывать на консультативную помощь местных властей.

– Еще порядка восьми заявок сейчас находится на рассмотрении в корпорации развития Дальнего Востока и около двух десятков проектов – в стадии проработки и сопровождения в местной администрации, – рассказал глава Корсаковского городского округа Александр Рудаков. – Поступают предложения, связанные с развитием производств, которых ранее на Сахалине не было. Это выпуск трубной продукции, котельного и очистного оборудования.

Для удобства организации этой работы местными властями приобретена компьютерная программа, с помощью которой любой субъект предпринимательства может с легкостью оформить бизнес-план. В скором времени планируется наладить прямой канал для связи инвесторов с главой администрации Корсакова. До конца года сформируют реестр земельных участков, недвижимого имущества, которые возможно использовать при реализации инвестиционных проектов.

– Резиденты Свободного порта Владивосток могут претендовать на получение мер муниципальной поддержки, имея преимущества перед другими заявителями, – продолжил Александр Рудаков. – Им предоставляются субсидии на возмещение затрат при приобретении в собственность оборудования, на уплату лизинговых платежей, а также платежей по кредиту, полученному в российских финансовых организациях на инвестиционные цели.

Помимо этого местные власти определили земельный участок площадью 98 гектаров районе села Дачного для производственной деятельности. Рядом с этой территорией, претендующей на получение статуса индустриального парка, проходят автомобильная и железная дороги. В будущем есть возможность провести и электрические сети.

Александр Рудаков указал на проблему, связанную с оборотом земель. Дело в том, что одновременно с развитием проектов в режиме Свободного порта Владивосток у нас активно реализуется программа по предоставлению «дальневосточного гектара». В этой части, к сожалению, нет никаких возможностей забронировать участки, потенциально привлекательные для инвесторов. Кроме того, и с военными выявляются противоречия.

– Так получилось, что, несмотря на утвержденный генеральный план Корсакова, военные через свои ресурсы провели межевание территории, в результате приличная часть города оказалась в их собственности, – заметил Александр Рудаков.

Возникли вопросы и к организации грузоперевозок. Въезд транспорта в Корсаков осуществляется по единственной дороге, участок которой не отвечает ряду нормативов безопасности – слишком крутые спуск и повороты. Поэтому в дальнейшем придется проводить дорогостоящую реконструкцию или строить альтернативный проезд.

Мера поддержки

Региональные власти взяли курс на диверсификацию экономической модели развития Сахалина и Курил. Все понимают, что на одной добыче углеводородного сырья долго не проживешь, необходимо развивать сельское хозяйство, рыбопромышленный комплекс, сферу туризма. В настоящее время эти отрасли являются приоритетными и в результате их подъема на определенный уровень должна исчезнуть зависимость областной казны от мировых цен на нефть и газ.

Для ускорения процесса разработаны и утверждены новые инструменты и созданы особые режимы для предпринимательской деятельности – ТОСЭР и Свободный порт Владивосток. Однако к этому добавляется еще целый комплекс мер поддержки, в разное время разработанный в нашем регионе. Создана Корпорация развития Сахалинской области.

– Этот институт предоставляет средства на принципах возвратности, платности и срочности, софинансируя расходы стратегических инвесторов, – подчеркнул представитель министерства экономического развития Сахалинской области Михаил Алешин. – Стоимость денег, предоставляемых корпорацией, не превышает 5 процентов для проектов, а для аграриев еще меньше – полпроцента.

Помимо этого на территории Сахалинской области создано агентство по привлечению инвестиций, задача которого – оказание консалтинговых услуг компаниям, изъявившим желание вести предпринимательскую деятельность – главным образом создавать новые производственные мощности на территории островного региона. Уже есть промежуточные результаты: в рамках ТОСЭР завершается строительство мегаферм для разведения крупного рогатого скота молочного и мясного направлений, расстраивается СТК «Горный воздух», а совхоз «Тепличный» уже продает свежие овощи по вполне доступным для населения ценам.

Не забывают власти и о мелких предпринимателях. Для их поддержки который год функционирует Фонд развития предпринимательства. Здесь могут предоставить кредит по ставке от 3 до 8 процентов годовых. Такие условия несравнимы ни с одним банком.

В рамках нескольких программ предусмотрены и другие виды помощи – возмещение затрат на приобретение технологического оборудования, субсидирование процентных ставок по кредитам и многое другое. В текущем году на эти цели в бюджете заложено 260 млн рублей, против 114 млн рублей в 2016 году. Все это в совокупности – мощный стимул для развития предпринимательства в регионе.

Кстати, в заключение встречи была озвучена информация, что режим свободного порта Владивосток в скором времени может распространиться и на другие муниципальные образования: Невельск, Холмск, Углегорск и Поронайск. Областные власти уже направили в федеральный центр заявку с обоснованием целесообразности этой инициативы по Углегорску.

Теги  Территории опережающего развития Проекты
Автор текста: Николай Рыжань

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