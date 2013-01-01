Сборная резидентов

Количество инвестиционных проектов, подготовленных к практической реализации в режиме Свободного порта Владивосток, увеличивается в геометрической прогрессии

Развитие округа

Сегодня уже зарегистрировано 219 резидентов, а общая сумма заявленных инвестиций по ним достигает 297,8 млрд рублей. Для дальневосточного региона, куда еще недавно инвесторы не спешили вкладывать свои деньги, это результат более чем положительный. Особенно если учесть, что с момента старта реализации этого проекта, призванного дать толчок бурному развитию крупнейшего по площади федерального округа в стране, прошло чуть более года. О первых успехах и накопленном опыте на данном поприще рассказал на состоявшейся в правительстве Сахалинской области встрече с местными предпринимателями руководитель Дальневосточной дирекции общественной организации «Опора России» Константин Богданенко. Он же является членом недавно образованной Ассоциации поддержки резидентов Свободного порта Владивосток – название подчеркивает направление деятельности этой структуры. Кроме того, этот человек входит в руководство группы компаний DNS, одна из структур которой зарегистрирована резидентом Свободного порта Владивосток. Так что, кто как не он изучил тему досконально и знает ее, что называется, изнутри. Константин Богданенко признался, что на этом пути есть сложности, но, несмотря на это есть и движение вперед. – Одна из проблем заключается в том, что в последнее время большое количество земли опять вернулось под управление министерства обороны, – отметил Константин Богданенко. – По этой причине муниципалитеты не могут выдать разрешение на строительство, из-за чего тормозится реализация многих проектов.

Первые ласточки

Все вышесказанное имеет самое прямое отношение к Сахалинской области, поскольку режим свободного порта Владивосток распространяется на Корсаков. Причем не ограничивается только морской гаванью, а охватывает всю территорию муниципального образования, где в скором времени появятся новые производства. Местному населению это сулит дополнительные рабочие места, а району в целом – пополнение доходной части бюджета. Уже есть первые зарегистрированные резиденты – 6 компаний, проекты которых касаются сферы туризма, морского транспорта, а также создания крупного рыбного логистического и перерабатывающего центра на территории Корсаковского морского порта. Там же будет обновлено крановое оборудование, начнется строительство пассажирского терминала и складских помещений. Для этих компаний предусмотрен ряд преференций: нулевая ставка налогов на прибыль, землю и имущество в течение пяти лет, ускоренная процедура возмещения НДС, предоставление в аренду земельных участков без конкурсов и торгов, упрощенный визовый и таможенный режим. Кроме того, предприниматели могут рассчитывать на консультативную помощь местных властей. – Еще порядка восьми заявок сейчас находится на рассмотрении в корпорации развития Дальнего Востока и около двух десятков проектов – в стадии проработки и сопровождения в местной администрации, – рассказал глава Корсаковского городского округа Александр Рудаков. – Поступают предложения, связанные с развитием производств, которых ранее на Сахалине не было. Это выпуск трубной продукции, котельного и очистного оборудования. Для удобства организации этой работы местными властями приобретена компьютерная программа, с помощью которой любой субъект предпринимательства может с легкостью оформить бизнес-план. В скором времени планируется наладить прямой канал для связи инвесторов с главой администрации Корсакова. До конца года сформируют реестр земельных участков, недвижимого имущества, которые возможно использовать при реализации инвестиционных проектов. – Резиденты Свободного порта Владивосток могут претендовать на получение мер муниципальной поддержки, имея преимущества перед другими заявителями, – продолжил Александр Рудаков. – Им предоставляются субсидии на возмещение затрат при приобретении в собственность оборудования, на уплату лизинговых платежей, а также платежей по кредиту, полученному в российских финансовых организациях на инвестиционные цели. Помимо этого местные власти определили земельный участок площадью 98 гектаров районе села Дачного для производственной деятельности. Рядом с этой территорией, претендующей на получение статуса индустриального парка, проходят автомобильная и железная дороги. В будущем есть возможность провести и электрические сети. Александр Рудаков указал на проблему, связанную с оборотом земель. Дело в том, что одновременно с развитием проектов в режиме Свободного порта Владивосток у нас активно реализуется программа по предоставлению «дальневосточного гектара». В этой части, к сожалению, нет никаких возможностей забронировать участки, потенциально привлекательные для инвесторов. Кроме того, и с военными выявляются противоречия. – Так получилось, что, несмотря на утвержденный генеральный план Корсакова, военные через свои ресурсы провели межевание территории, в результате приличная часть города оказалась в их собственности, – заметил Александр Рудаков. Возникли вопросы и к организации грузоперевозок. Въезд транспорта в Корсаков осуществляется по единственной дороге, участок которой не отвечает ряду нормативов безопасности – слишком крутые спуск и повороты. Поэтому в дальнейшем придется проводить дорогостоящую реконструкцию или строить альтернативный проезд.

Мера поддержки