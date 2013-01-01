Южносахалинцы обсудили возможный бренд города

Необходимость создания бренда для Южно-Сахалинска обсудили участники круглого стола в областном центре.

Как стало известно РИА «Сахалин-Курилы», тема вызвала оживленную дискуссию профессиональных дизайнеров, работников сферы культуры, представителей администрации города и горожан. Не случайно начальник городского управления культуры Ирина Герасимова пошутила, что в идеале бренд – это толерантность полярных точек зрения.

Собравшиеся были почти единодушны в том, что узнаваемый за пределами города и ассоциируемый именно с ним образ нужен. Разногласия коснулись других важных моментов. В частности, не было единства в вопросе, должен ли бренд создаваться под утвержденную социально-экономическую стратегию города или существовать автономно. Или – нужно ли использовать устоявшиеся штампы (Чехов, исторические образы периода Карафуто) и др.

- Бренд у любого города есть всегда, потому что в нем аккумулируется то, что люди думают о том месте, где они живут, - сказал творческий руководитель компании ClearDesign Алексей Дружинин. – По-хорошему, нужно собрать ментальную картину среди жителей по крупицам, выделить ключевые позиции и постараться визуализировать то, что близко людям.

Специалисты в данной сфере подчеркнули, что бренды не делают города лучше и, к сожалению, не отменяют ямы на дорогах, но и не решенные пока вопросы хозяйственной деятельности не должны стать препятствием для создания узнаваемого художественного образа города. Участники встречи пытались угадать образ, с которым у большинства ассоциируется город. Прозвучали мнения, что это может быть «Горный воздух», медведь, икра, ворона, нивхские амулеты, сказочный персонаж и прочее. Поступило предложение взять за основу мультикультурность территории.

Лучшим вариантом было бы такое развитие событий, как в Екатеринбурге. В столице Урала идея бренда города пришла снизу, из народа, и затем была официально утверждена властью. В любом случае, решили участники круглого стола, начинать нужно с серьезного социологического исследования.