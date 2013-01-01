На Сахалине опрокинулся КамАЗ, погиб водитель

В ДТП на Сахалине в четверг погиб водитель большегруза.

Как стало известно РИА «Сахалин-Курилы», авария со смертельным исходом произошла в Смирныховском районе. 52-летний водитель большегрузного автомобиля КамАЗ примерно в 08:00 на 13-м километре технологической дороги Победино – Первомайск не справился с управлением. В результате грузовик опрокинулся, а затем вылетел в кювет.

Мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия, информирует пресс-служба регионального управления МВД России.