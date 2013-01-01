В Макарове задержали серийных воров

В Макарове задержаны двое местных жителей, которых полиция подозревает в серии краж.

Как стало известно РИА «Сахалин-Курилы», сыщики пока установили их причастность к трем фактам хищения ценного имущества. Этого оказалось достаточно для уголовных дел. Фигуранты успели с января по февраль нынешнего года взломать и очистить хозяйственные помещения в домах на ул. Ленина и Ленинградской и гараж местного жителя. Они украли за это время строительные и электроинструменты, генераторы и другие предметы на сумму, превышающую 140 тысяч рублей. Добычу они намеревались продать.

Однако до реализации дело не дошло. Часть украденного имущества полицейские обнаружили в квартире одного из фигурантов. Позже его задержали и заключили под стражу. Его подельник долгое время скрывался от правоохранительных органов. Однако недавно он был задержан полицейскими по оперативной информации. Оба признались в преступлениях. Полиция проверяет их причастность к другим кражам, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.