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16:25 / Общество / поезд / билеты  

Сахалинцы могут купить билеты на поезда в терминалах

Пассажирская компания «Сахалин» запустила новую систему продажи билетов на пригородные поезда.

Как рассказали РИА «Сахалин-Курилы» в пресс-службе перевозчика, она включает стационарные рабочие места, терминалы самообслуживания и мобильные кассы. Приобрести билет можно как за наличный расчет, так и транспортными картами.

- Транспортные карты могут быть персонифицированы для каждого человека. Абонементную карту пассажир сможет самостоятельно пополнять через терминал самообслуживания. При чем, каждая карта может хранить до четырех различных видов абонементов. Например, ежедневный или выходного дня, в оба конца, на рабочую неделю и так далее. А глубина действия может быть установлены на неделю, месяц, год — как удобно пассажиру пригородного поезда. В дальнейшем через терминал можно будет оплачивать квитанции ЖКХ, сотовую связь, оформлять сервисные услуги – например оплатить багаж для сдачи в камеру хранения, - рассказал главный инженер компании Дмитрий Акжигитов.

Кассиры и проводники пригородных поездов также получат новые мобильные кассы, которые позволяют не только выдавать билеты, но и осуществлять контроль подлинности билетов, считывать информацию с транспортных карт.

Терминалы уже установлены на вокзалах Южно-Сахалинска и Холмска. Пока «железные» кассиры работают в тестовом режиме, но уже в июле они будут запущены.

- Подобные терминалы в следующем году планируем установить в Поронайске и других районах области. Иногда бывает так, что билетные кассы в районах области не работают, пассажирам это доставляет неудобство. Теперь они смогут покупать билеты в любое время. В Южно-Сахалинске даже не придется заходить на вокзал, проходить через металлодетектор. Многие нам высказывали недовольства. Теперь эта проблема отпала. А самое главное, новое оборудование уже соответствует новым требованиям федерального законодательства о контрольно-кассовой технике, – поделился генеральный директор «Сахалина» Дмитрий Костыренко.

Некоторое время возле терминала будет дежурить сотрудник пассажирской компании «Сахалин», который подскажет, как пользоваться автоматом.

Терминалы для покупки билетов не единственное новшество, которое планируют внедрить в пассажирской компании. К августу появится мобильное приложение.

Теги  Пассажиры Билеты Поезд

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