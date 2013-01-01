Путина на Южных Курилах откроется 16 июля

С 16 июля по 30 сентября продлится промысел лососевых на Итурупе. Соответствующую рекомендацию СахНИРО утвердила сегодня областная комиссия по организации добычи анадромных видов рыб.

Исходя из пессимистического прогноза на возврат горбуши, ученые рекомендовали запретить нынешним летом ее промысел на Кунашире. Исключение сделано лишь для прибрежного участка от мыса Столбчатый до мыса Докучаева. Здесь с 1 августа по 10 сентября планируется задействовать не более шести ставных неводов, которыми разрешено выловить 60 тонн лососевых.

Областная комиссия по организации добычи анадромных видов рыб также утвердила места постановки неводов и объемы ресурсов для 15 компаний, намеренных включиться в путину на Кунашире и Итурупе. Местным рыбопромышленникам разрешено выловить 6,5 тысячи тонн горбуши.

В нынешней путине смогут принять участие и рыбаки-любители. Им в Южно-Курильской зоне комиссия выделила для вылова 20 тонн горбуши.