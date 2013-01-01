Уикенд в столице: олимпийский день, мотогонки и «2:22»

Рекомендуем Олимпийскую милю, мотогонки и два леденящих душу триллера

Для всей семьи

Рекомендуем не пропустить Всероссийский олимпийский день, который в этом году посвящен XXIII Олимпийским зимним играм в Южной Корее. Основные мероприятия под силу горожанам любой физической подготовки. Самыми интересными будут велопробег и легкоатлетический забег на автодороге на «Горный воздух». Торжественное открытие «Олимпийской мили» начнется в 10:00 на автодороге на СТК «Горный воздух». Старт велопробега запланирован на 10:10, легкоатлетического пробега – на 10:15. Кстати, подъем на среднюю площадку СТК в этот день будет бесплатным с 9:30 до 11:30.

Для болельщиков

В довольно скудный спортивный уикенд поклонников больших скоростей может порадовать турнир в Невельске. В воскресенье селе Горнозаводск состоится первый этап чемпионата и первенства Дальнего Востока по мотоциклетному спорту. Начало – в 10:30.

Выставки и вернисажи

В выходные стоит найти время для похода в музей книги Чехова «Остров Сахалин». Здесь открылась совместная выставка японских и сахалинских фотографов «Сахалин в объективе островных фотографов». 36 снимков Гасё Ито (Синъити), Сатору Тогава, Казутомо Таширо, Масахидэ Иида, Такафуми Кано, Дмитрия Ковалёва, Ольги Куликовой и Зинаиды Макаровой заставляют по-новому увидеть знакомые уголки Холмска, Анивы, Корсакова, села Стародубское и бухты Тихой. В течение недели мастера двух стран побывали в творческой экспедиции по Сахалину и в самых разных жанрах – макросъемки, интерьерной, пейзажной и портретной фотографии – показали красоту острова.

Молодым южносахалинцам

Именно им адресована 1 июля большая программа в рамках празднования Дня молодежи. Территория между вокзалом и площадью Ленина превратится в огромный импровизированный парк. Организаторы постарались, чтобы гости могли не только развлечься, но и провести время с пользой. С 14:00 до 19:00 горожан ждут мастер-класс московской танцовщицы и хореографа Анны Тихой, на музыкальной площадке «Голоса островов» с секретами мастерства поделится еще одна гостья из Белокаменной — магистр Московского государственного института культуры Наталья Колпакова. С 18:00 до 19:00 перед сахалинцами выступит специальный гость из Москвы— DJ BAUR, саунд-продюсер, входящий в ТОП100 лучших диджеев России. В 21:00 начнется концерт российской поп-группы «Банд'Эрос», в 22:00 — фейерверк.

Для киноманов