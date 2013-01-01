Уикенд в столице: олимпийский день, мотогонки и «2:22»
Рекомендуем Олимпийскую милю, мотогонки и два леденящих душу триллера
Для всей семьи
Рекомендуем не пропустить Всероссийский олимпийский день, который в этом году посвящен XXIII Олимпийским зимним играм в Южной Корее. Основные мероприятия под силу горожанам любой физической подготовки. Самыми интересными будут велопробег и легкоатлетический забег на автодороге на «Горный воздух». Торжественное открытие «Олимпийской мили» начнется в 10:00 на автодороге на СТК «Горный воздух». Старт велопробега запланирован на 10:10, легкоатлетического пробега – на 10:15. Кстати, подъем на среднюю площадку СТК в этот день будет бесплатным с 9:30 до 11:30.
Для болельщиков
В довольно скудный спортивный уикенд поклонников больших скоростей может порадовать турнир в Невельске. В воскресенье селе Горнозаводск состоится первый этап чемпионата и первенства Дальнего Востока по мотоциклетному спорту. Начало – в 10:30.
Выставки и вернисажи
В выходные стоит найти время для похода в музей книги Чехова «Остров Сахалин». Здесь открылась совместная выставка японских и сахалинских фотографов «Сахалин в объективе островных фотографов». 36 снимков Гасё Ито (Синъити), Сатору Тогава, Казутомо Таширо, Масахидэ Иида, Такафуми Кано, Дмитрия Ковалёва, Ольги Куликовой и Зинаиды Макаровой заставляют по-новому увидеть знакомые уголки Холмска, Анивы, Корсакова, села Стародубское и бухты Тихой. В течение недели мастера двух стран побывали в творческой экспедиции по Сахалину и в самых разных жанрах – макросъемки, интерьерной, пейзажной и портретной фотографии – показали красоту острова.
Молодым южносахалинцам
Именно им адресована 1 июля большая программа в рамках празднования Дня молодежи. Территория между вокзалом и площадью Ленина превратится в огромный импровизированный парк. Организаторы постарались, чтобы гости могли не только развлечься, но и провести время с пользой. С 14:00 до 19:00 горожан ждут мастер-класс московской танцовщицы и хореографа Анны Тихой, на музыкальной площадке «Голоса островов» с секретами мастерства поделится еще одна гостья из Белокаменной — магистр Московского государственного института культуры Наталья Колпакова.
С 18:00 до 19:00 перед сахалинцами выступит специальный гость из Москвы— DJ BAUR, саунд-продюсер, входящий в ТОП100 лучших диджеев России. В 21:00 начнется концерт российской поп-группы «Банд'Эрос», в 22:00 — фейерверк.
Для киноманов
Главная премьера недели – триллер британского режиссера Йоханнеса Робертса «Синяя бездна». Он придется по душе поклонникам «Челюстей» и прочих щекочущих нервы ужасов. Героини-сестры решаются на погружение в клетке у побережья Мексики, кишащем большими белыми акулами. Лиза и Кейт оказываются в смертельной ловушке, когда спасительная клетка срывается на дно океана. Так что перипетии фильма не совсем соответствуют романтико-философскому названию картины.
Еще один триллер ждет киноманов в уикенд. На этот раз от австралийского постановщика Пола Карри. «2:22» - классика жанра. Мощная световая вспышка выводит из строя приборы навигации. Авиадиспетчер Дилан успевает в последние секунды развести два лайнера от столкновения в небе. С этого момента жизнь героя переворачивается. Таинственная девушка Сара, зловещая тайна: в общем, зрителям будет что поразгадывать.
Остальные события недели в разделе «Афиша» портала «Сахалин и Курилы».
Комментарии